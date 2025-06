“No fue silencio, fue oportunismo”: Gustavo Bolívar arremete contra la marcha por Miguel Uribe

En medio de la conmoción nacional por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y otros hechos violentos recientes, miles de ciudadanos se volcaron a las calles el domingo 15 de junio en una movilización convocada como la “Marcha del Silencio”. Sin embargo, el evento no fue bien recibido por todos los sectores políticos.

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, arremetió en redes sociales contra lo que calificó como “la marcha de la intolerancia y del oportunismo”. En un trino publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Bolívar escribió:

“No era una Marcha del silencio. A pesar de la gran asistencia y de que muchos marcharon pensando en desarmar la palabra, otros solo quisieron sacar provecho del senador herido. Mucha grosería, mucho grito de odio, mucha arenga política. Fue la marcha de la intolerancia y del oportunismo”.

Las palabras de Bolívar generaron un torrente de reacciones. Una de las más contundentes vino de Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, quien respondió:

“Es como si usted hubiera estado en otra marcha. La nuestra, y la de los cientos de miles de personas que llenamos la Plaza de Bolívar, no fue de arengas políticas ni odio. Fue la Colombia buena, unida y firme la que marchó”.

A su vez, Enrique Gómez Martínez, también excandidato presidencial, acusó a Bolívar de querer monopolizar el debate público:

“¿Entonces las marchas deben ser lo que ustedes digan? No hubo contratos chuecos ni buses. No aceptan ningún activismo que no sea el de ustedes”.

Incluso desde el propio Pacto Histórico hubo matices. La senadora Isabel Zuleta celebró la jornada como una expresión social legítima, aunque dejó ver su distancia frente a algunos sectores de la oposición:

“Celebro las movilizaciones políticas de esta semana. Ambas fueron, en su mayoría, pacíficas. Pero algunos violentos quieren silenciar el debate”.

Balance general de las marchas

El presidente Gustavo Petro se sumó a los reconocimientos a la jornada y escribió en X:

“Éxito en la plaza de Bogotá. Un pueblo unido por la paz”.

Según el Ministerio del Interior, más de 80.000 personas marcharon solo en Bogotá. El ministro Armando Benedetti aseguró que se trató de una movilización pacífica y masiva. Por su parte, la canciller Laura Sarabia destacó el carácter esperanzador del momento, mientras que el senador Iván Cepeda lo calificó como “un rechazo unánime a la violencia”.

La Marcha del Silencio, convocada como un clamor por la vida y la democracia, terminó convirtiéndose en un nuevo escenario de polarización política, revelando las profundas fracturas en la narrativa del país sobre lo que significa movilizarse por la paz.