Gustavo Bolívar se habría reconciliado con Petro y salió a defenderlo en redes sociales: celebró la baja en el desempleo en Colombia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que el mes de abril del 2025 fue el mes con el desempleo más bajo en la historia de Colombia de los últimos 20 años. Según el instituto el desempleo se ubicó en 8,8%, algo que para muchas personas cercanas al Gobierno, como el propio Gustavo Bolívar, es motivo de celebración; ya que lo ven como un claro éxito de las políticas del presidente Gustavo Petro.

Pese a estar ‘distanciados’, Gustavo Bolívar habló bastante bien de Petro, es más, aseguró que defender al presidente es muy fácil porque “siempre termina teniendo la razón. Hoy bajó el desempleo al 8,8%. El abril con desempleo más bajo en 24 años. De 2021 no se veía una cifra semejante. En 2022 el el aumento del salario mínimo fue del 16%. Ya se imaginarán el escándalo o lo recordarán todos los gremios diciendo que se iba a quebrar este país, que esto era inviable, que se iban tener millones de personas a la calle, etcétera. No bajó el desempleo“.

Sumado a esto, el ahora candidato presidencial recordó que “en 2023 se incrementó en un 12%. Obviamente la inflación estaba más alta y volvieron a decir lo mismo, se van a ir los trabajadores a las calles, esto no aguanta, se van a quebrar las empresas, tampoco pasó. El año pasado con una inflación del 5.2, algo así, subió el desempleo el 9%, es decir, cuatro puntos más. Y volvieron los gremios y los empresarios a decir, no es se van a crear muchos desempleos, se va a ir la gente a la calle”.

“Al tener que ocupar uno más gente porque hay más consumo, pues se genera empleo, que es exactamente lo que ha pasado y lo que vaticinó Gustavo Petro, que es un gran economista, al decir: No, señores, no se dejen comer cuento que va a haber desempleo, lo que va a haber es más empleo y más poder adquisitivo de los trabajadores. Otra pelea que gana el presidente Petro y, por favor, les pido que compartan esto porque van a seguir asustando con las cifras y cuando uno defiende a alguien con cifras, pues ya no necesita echar mucha carreta porque dato mata relato“, sentenció Bolívar.