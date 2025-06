“Este es un país mamado de su división”: Miguel Polo Polo desde la Plaza de Bolívar en la marcha del silencio

El congresista Miguel Polo Polo, uno de los más fervientes opositores al petrismo, publicó un video desde la Plaza de Bolívar en medio de la marcha del silencio en Bogotá. Polo Polo aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Polo Polo aseguró que con la Plaza de Bolívar llena se le enviaba un mensaje de lo que realmente es el país.

También le puede interesar: “Hasta a la vicepresidente le ha ido mal con Petro”: Polo Polo reaccionó a señalamientos de Francia Márquez

Polo Polo aseguró que el país “está mamado de sus mensajes de odio”

“Mire Gustavo Petro a este país, este es un país que está mamado de su división, está mamado de sus mensajes de odio, está cansado de su resentimiento, de su polarización. Es un país que no está dispuesto a perder su democracia y su libertad. Aquí estamos firmes, sin miedo frente al terrorismo, la delincuencia no nos va a amedrentar. En el 2026 vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”, dijo el representante durante la marcha.

Además, envió un mensaje al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, “estamos contigo, gracias por unir a todo un país y tenemos fe, que así como Dios venció a la muerte, te va a levantar de esa cama”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Así es Miguel, sin buses, sin Mingas pagas, sin conciertos, sin lechona ni tamal, este es el verdadero pueblo de Colombia“, ”No podemos permitir que la democracia se use como disfraz mientras se concentra el poder. Colombia necesita justicia, no clientelismo ni reformas mal construidas. No mas polarización!“, ”No entiendo cuál es la prevención, escoltas , chaleco antibalas, se supone que marchan con sus amigos" y "Si sr , hoy marche con mis hijos, orgulloso de nuestra patria. Le pedí a mis hijos que el día del padre esa fuera el regalo (compañía para marchar)“.