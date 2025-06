“Es hora de retornar para expulsar el comunismo”: Cabal le pide a los 3 millones de colombianos que se fueron del país

María Fernanda Cabal, senadora y principal opositora del presidente Gustavo Petro, y quien se ha posicionado como una de las más fuertes precandidatas por el Centro Democrático para las elecciones del 2026; publicó las cifras de Migración Colombia, en las que se señala la cantidad de colombianos que se han ido del país.

PUBLICIDAD

Es por esto, que la senadora le ha hecho una petición a los más de 3 millones de colombianos que se fueron del país para que regresen.

También le puede interesar: “Este es un país mamado de su división”: Miguel Polo Polo desde la Plaza de Bolívar en la marcha del silencio

Cabal le pide a los colombianos que se fueron del país que regresen para “expulsar el comunismo”

La senadora compartió los datos de Migración Colombia en los que se indica que “hay 3.332.431 ciudadanos que salieron desde el 7 de agosto del país y no han regresado. A esos compatriotas hay que pedirles que regresen porque juntos vamos a recuperar a Colombia”.

Además, dijo en otra publicación que: “el principal destino de los connacionales es Estados Unidos con 951.582, seguido por España con 808.456 y México con 362.024. Es hora de retornar para expulsar el comunismo que hoy padecemos y empezar a escribir una nueva historia de orden y liberad para todos".

Poco después publicó un video en el que dijo que “más de tres millones de colombianos han migrado del país, uno de los efectos del socialismo es el exilio, el primer efecto; después viene la pobreza y después la muerte. Por eso hay que enfrentarlos y por eso le digo a esos migrantes que los necesitamos aquí porque este país va a cambiar para bien, no el cambio suicida de Gustavo Petro”.

Los usuarios de internet le respondieron diciendo que "Senadora, nunca quise salir de mi país, dejar mi familia y mi patria ha sido de las cosas más difíciles pero las oportunidades para un profesional con más de 10 años de experiencia fueron pocas, anhelo regresar y poder aportar mi conocimiento, ser funcional para mi país“, ”Doctora cabal. Realmente yo salí hace 3 años y me encuentro en california, con un hijo estudiando en la universidad. 16 mil por semestre, mi otro hijo se encuentra con la mamá en Colombia acabando su bachillerato y tendrá que estudiar aquí. Le digo algo. No veo futuro y si lo veo lo veo muy oscuro. No me pida que regrese, desde aquí lo que necesite la apoyaré“ y ”Desde España te digo María Fernanda, que me dejaste un nudo en la garganta con tus palabras“.