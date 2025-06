“Que Petro deje de decir que somos nazis”: Cabal sobre bajarle el tono al lenguaje

A través de las redes sociales se conoció un video de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y fuerte opositora del gobierno del presidente Gustavo Petro, en el que le consultaban por la importancia del llamado que se ha hecho sobre bajarle el tono al leguaje que se utiliza desde las esferas políticas del país, luego del atentado del senador del mismo partido, Miguel Uribe Turbay, quien se debate entre la vida y la muerte en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Cuando le consultaron a la senadora si acataría el llamado de bajarle a la agresividad de los discursos, respondió con un cuestionamiento hacia el presidente.

A Cabal le piden que bajar el lenguaje y responde con que Petro deje de llamarlos nazis

“¿Por qué no le decimos a Petro que deje de decir que somos nazis o fachos o que mandamos a matar gente? El primero que tiene que ir a un psiquiatra es él y varios de sus ministros también y sus bodegueros un poco de vagos pagados con los impuestos de los que trabajamos desde muy temprano, porque yo he sido empresaria, mi familia es empresaria", dijo en la primera parte la senadora.

Luego agregó que “entonces ahora sí, no bajen el lenguaje, si unos armados y otros desarmados, esperando a ver en qué momento le cae a uno un tiro en la cabeza. Entonces, muy bien que seamos civilizados pero no más en la invitación al ahuevamiento, porque eso no trae nada. Así han hecho toda la vida. Ahora ya están convocando otra vez la ONU, la iglesia otra vez, pues chévere, pero del algún resultado”.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, "Amo a esta mujer“, “Bien dicho senadora, así es que se le habla al presidente guerrillero el presidente de los asesinos”, “Se le olvidó que usted se la pasaba diciendo “armas letales” y “Tal cual la pregunta del lenguaje agresivo, mejor ejemplo imposible”.