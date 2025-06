“Mi mayor miedo, sin duda, es la muerte”: Miguel Uribe Turbay lo había dicho en una entrevista

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato a la presidencia, quien se debate entre la vida y la muerte tras haber sido víctima de un atentado, en el que un adolescente de 14 años le disparó en tres oportunidades, dos en la cabeza y uno en la pierna, había asegurado que su mayor temor era justamente la muerte en una entrevista.

La Fundación Santa Fe de Bogotá entregó este jueves, 12 de junio, el más reciente parte médico sobre el estado de salud e indicó que: ““el monitoreo y los diversos cuidados instaurados permiten reportar estabilidad respecto al último estado clínico comunicado”, lo que significa que "permanece en situación crítica".

Miguel Uribe Turbay había confesado que su mayor miedo era la muerte

“Mi mayor miedo, sin duda, es la muerte. Eso me ha llevado a muchas preguntas existenciales. A mí me atropelló la muerte muy chiquito, es que uno a los 4 años y medio no tiene por qué ir a un entierro de nadie y menos de la mamá”, dijo durante una entrevista en Parlando con Pacho Alerta, el martes 5 de marzo de 2024.

Luego Miguel dijo que “confrontar eso, el fin de la existencia del ser humano es un tema muy difícil de entender. No en vano, durante toda la historia los filósofos se han dedicado a entender eso, la existencia, qué hay después de la muerte, etc. Entonces, ha sido un proceso también y es un miedo en el sentido en que me recuerda nuestra condición de seres humanos y eso, al final, lo vuelve a uno mucho más sensible frente a la vida, frente al dolor ajeno, frente a las dificultades que hay, porque en algo que todos somos iguales, es en eso".