“Me vale huevo que no me quieran”: Reviven video de María Fernanda Cabal en el que exige ser más radical

A través de las redes sociales revivieron un video de la senadora del Centro Democrático, y principal opositora del presidente Gustavo Petro, María Fernanda Cabal. En estas imágenes se le observa bastante enojada y asegurando que no le importa que no la quieran, con palabras de fuerte calibre.

El video habría sido grabado hace un par de semanas en un encuentro en el que participó como miembro del Centro Democrático.

María Fernanda Cabal hizo un llamado a la derecha para que sea más radical

“Mire, a uno los mamertos no lo van a querer nunca y a mí me vale huevo que no me quieran. Ese cuentico de que uno no puede ser radical. Ese cuentico que nos metieron, que fortalecer la Fuerza Pública, que usar el monopolio de las armas del Estado, es guerra. Y, hay gente que repite eso”, se le escucha decir en la primera parte del video.

Luego Cabal dice: “si usted no tiene policías y ejército, no tiene país. Punto. Entonces, digámonos las verdades. Cuando le dicen a uno que ‘córrase para el centro’. Por el ahuevamiento es que estamos así. Por la falta de calzones para decirle a los mamertos lo que son en el Congreso y a la derecha cobarde que es culpable”.

La senadora insistió en que “los mamertos no lo van a querer nunca y me vale huevo que no me quieran, porque yo defiendo principios, valores, la familia, la vida, la fuerza pública. A mí no me tienen que dar ejemplo los vagos. Yo he trabajado desde los 17 años y podía no haberlo hecho, si no me hubiera dado la gana. No lo necesitaba, pero era un obligación de conciencia moral”.