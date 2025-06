¿Por qué es bueno que el adolescente que le disparó a Miguel Uribe Turbay se haya declarado inocente?

El atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato a la presidencia del Centro Democrático, tiene en vilo al país, esperando un milagro para que reaccione positivamente a las intervenciones quirúrgicas a las que ha sido sometido por los impactos de bala que recibió en la cabeza.

En las últimas horas se conoció que el adolescente de 14 años, que fue captado en diferentes videos en el momento en el que disparó, en la audiencia de imputación de cargos ante la justicia penal adolescente se declaró inocente.

Adolescente de 14 años se declaró inocente a pesar de las pruebas, ¿esto es bueno?

A través de las redes sociales se han pronunciado diferentes abogados, sobre lo que significa que el menor se haya declarado inocente.

El abogado penalista Juan Carlos García explicó a través de sus redes sociales, cuál es la situación que rodea el hecho que el adolescente no aceptó los cargos a pesar de la contundencia de las pruebas.

“Cuando una persona acepta los cargos en un proceso penal en la audiencia de imputación, el proceso pasa a manos de otro juez que tiempo después simplemente se va a encargar de indicarle cuánto va a ser el tiempo de sanción. En este caso, tratándose de un menor de edad, se habla de eso, de sanción. Y lo privan de su libertad, pero en un lugar especial para menores de edad. Y ahí termina todo para él”, explicó.

Sin embargo, explicó que eso no le conviene ni a él ni a la propia fiscalía. “Cuando la persona acepta los cargos en esa imputación, se está cerrando totalmente la posibilidad de acceder a otro tipo de salidas judiciales alternativas, beneficiosas. Les hablo, por ejemplo, de un preacuerdo".

En esta oportunidad, lo que se espera es que la Fiscalía General de la Nación y la Defensa vayan detrás de “la figura judicial conocida en Colombia como principio de oportunidad, en este el acusado pasaría de ser una persona procesada, a ser testigo estrella, testigo clave de la propia Fiscalía a favor de ella".

En este proceso, “la información útil que él podría entregarle a la Fiscalía y con ello lograría que pasara la justicia de tener a una persona menor de edad unos pocos años, sí, serían pocos, privada de su libertad a ir detrás inclusive de los determinadores de ese atroz atentado".

Según el abogado, la Fiscalía va es detrás de un principio de oportunidad y el adolescente ”entraría en un programa de protección de testigos y si esa información no es útil, no es veraz, no es corroborada, pues simplemente no hay principio de oportunidad y el proceso continúa su trámite normal".