“Mi propósito de vida es un país sin violencia”: Miguel Uribe abrió su corazón en íntima entrevista

El pasado sábado, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado en el que un menor de tan solo 14 años de edad le disparó en varias ocasiones causándole heridas de gravedad. Tanto así, que actualmente permanece debatiéndose entre la vida y la muerte en la clínica Santa Fé en Bogotá.

Uribe Turbay es un rostro clave dentro de la oposición y por ende, el hecho prende todas las alarmas sobre las garantías de seguridad con las que cuentan los candidatos políticos de derecha en el país.

De hecho, debido a su corriente política en más de una ocasión el político había expresado que uno de sus anhelos más grandes es ver a Colombia como un país sin violencia. Pues, cabe destacar que desde pequeño, Turbay fue víctima de la violencia que durante años ha permeado a Colombia.

Turbay es hijo de la periodista y presentadora de televisión Diana Turbay quien fue asesinada en 1991 durante un fallido operativo de rescate tras ser secuestrada por "Los Extraditables“, grupo narcoterrorista liderado por Pablo Escobar.

Al hablar sobre las lecciones de vida que le dejó su mamá, en diálogo con Red+, Miguel afirmó que le enseñó lo más importante de su vida y es: no negociar sus principios.

“Cuando a ella la tenían secuestrada y la estaban utilizando como chantaje para que no hubiese extradición, mi mamá manda una carta en la que prácticamente dice no estar dispuesta a ser parte de ese chantaje y que como su papá le había enseñado, los intereses de la familia no podían estar por encima de los intereses del país”, contó para entonces el precandidato.

En ese mismo sentido, Uribe también reveló que uno de sus más grandes sueños ha sido trabajar porque Colombia sea un país sin violencia. “Hubiese dado todo por poder compartir con mi mamá”, afirmó.