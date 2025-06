Esposa de Alerta lo regañó en pleno live por no haberse posicionado de forma positiva ante Melissa Gate

Este martes 10 de junio de 2025, La Casa de los Famosos Colombia llega a su gran final en Canal RCN, donde los finalistas Altafulla, Melissa Gate, Emiro Navarro y ‘La Toxi Costeña’ disputarán el premio de 400 millones de pesos colombianos. El público podrá votar por su favorito a través del sitio oficial del programa. La final promete ser un evento emocionante, después de una temporada llena de polémicas y con una gran cantidad de seguidores fieles al reality.

El pasado viernes y el último del show, Carla Giraldo ingreso a la casa para tener una cena con los cuatro finalistas, en ella recordaron los momentos más graciosos, las actividades, las peleas y una que otra inesperada caída. Posteriormente, al volver a la casa, los famosos recibieron a la mayoría de sus excompañeros para que pasaran el fin de semana junto a ellos.

El sábado de fiesta, el Jefe la cancelaría debido al atentado del senador y precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, siendo esto un motivo de fuerza mayor. Sin embargo, el domingo antes de volver a despedirse, los famosos tuvieron que hacer un posicionamiento en positivo.

El regaño de la esposa de Alerta por su posicionamiento

La actividad consistió en que cada uno de ello se pararía frente a la persona que desea que gane esta temporada. En esta, fue Emiro quien recibió menos votos, solo 3, seguido de la Toxi. Lo que sorprendería es que a pesar de que el humorista, Alerta, siempre fue cercano a Melissa Gate, esta vez expreso su apoyo hacia Altafulla y se posicionó ante él.

Este gesto disgustó a Melissa, que al regresar a la sala, busco una peluca que le había traído de regalo el humorista. El suceso generó una gran lista de comentarios, pero a al salir, el hijo de Alerta hizo un live por medio de sus redes, donde se escucha el regaño detrás de la esposa del humorista.

La primera rueda de prensa en ‘La Casa de los Famosos’

El pasado jueves llegó el momento en el que los famosos estarían ante la exposición de algunos medios de comunicación del país para responder las preguntas que tuvieran. En las horas de la tarde, todos fueron citados en la terraza de la casa, los medios empezaron a preguntar en el orden que indicó Sandra Bojórquez.

Cuando llegó el turno de Publimetro, se les preguntó a los finalistas por el mejor y peor momento que han vivido hasta el momento en el reality, la primera en contestar fue Melissa Gate, que inició por lo peor.

La participante aprovecharía este momento para volver a poner en la conversación el supuesto acoso que vivió por parte de Altafulla, describiéndolo como lo peor en el reality. Gate justificó su respuesta con que ella no quería tener al artista cerca de ella todo el tiempo y que no respetara sus espacios personales, si ella no lo pedía, lo que significaba un rotundo acoso.