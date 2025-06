Exclusivo: la ampliación de la licencia de paternidad en Colombia podría desaparecer de la reforma laboral

Ignorada como el Día del Hombre pero tan necesaria como el Día del Padre, así es la discusión sobre la ampliación de la licencia de paternidad en Colombia. En la actualidad, y por obra de la Ley 2114 de 2021, los hombres tienen derecho a solo dos semanas de licencia de paternidad. Por eso, en su reforma laboral, el gobierno del presidente Gustavo Petro incluyó un artículo que proponía ampliar este descanso remunerado de dos a cuatro semanas. Sin embargo, esa posibilidad está en riesgo.

Después de que el Senado decidió hundir la consulta popular y revivir la reforma laboral, este último proyecto de ley cursó el tercero de cuatro debates en la Comisión Cuarta del Senado. En esa célula legislativa decidieron retirar el artículo sobre la licencia de paternidad, que sí había sido incluido en el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes en su segundo debate.

Los motivos de este cambio los explicó la senadora Angélica Lozano, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, en una reciente entrevista con PUBLIMETRO. “Todos estamos de acuerdo en que es bueno aumentar (la licencia de paternidad) de dos a cuatro semanas. Hay un detalle: la licencia de paternidad la paga el sistema de salud con las contribuciones que hacemos de salud los trabajadores y empleadores. Resulta que la Adres, la administradora de los recursos de la salud, nos contestó que pasar de dos semanas a cuatro vale $1 billón por cuatrienio. Y nos informó que no los tiene. ¿Podemos aprobar algo sin la capacidad de pagarlo y financiarlo?”, se preguntó la senadora Lozano.

No obstante, advirtió que aumentar la licencia de paternidad puede ser muy positivo para la vinculación laboral de las mujeres. “Estamos de acuerdo, nos gusta. ¿Pero y la plata? Si la Adres, que administra la salud y sabemos el despelote en el que está (...), no tiene la plata, no podemos engañar a la gente. El día que usted vaya a hacer uso de su licencia, se va a quedar un mes cuidando y ayudando en el mes de nacimiento de su hijo, usted tiene que seguir llevando el pan a su casa. La licencia es que se la paguen, que le llegue el sueldo para que usted esté tranquilo dedicado al cuidado del niño o la niña. Y si resulta que la Adres no tiene la plata”, sostuvo Lozano.

Adicionalmente, argumentó que también hay otros artículos similares que sí fueron aprobados, pero aún requieren el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, como el que les da garantías laborales a las madres comunitarias.

Este diario tuvo acceso a la respuesta que le dio la Adres a la senadora Angélica Lozano sobre la viabilidad de la licencia de paternidad. El documento fue firmado por el propio director de la entidad, Félix León Martínez. Allí no solo comparte su posición institucional sobre este descanso remunerado, sino que entrega datos históricos acerca de su desempeño desde que entró en vigencia en el 2021.

Entre otras cosas, indicó que solo entre el 2021 y el 2025 fueron reconocidas 274.405 licencias de paternidad. En dinero, esto representó más de $308.000 millones.

Las cifras muestran que, pese al descenso en la natalidad que se ha registrado en los últimos años, la cantidad de licencias de paternidad ha tenido un crecimiento considerable desde que se creó. De hecho, el 2024 fue el año en el cual la Adres entregó más licencias con un total de 83.903.

¿Cuánto costará ampliar la licencia de paternidad en Colombia?

Ahora bien, una de las preguntas que incluyó la senadora tiene que ver con el impacto fiscal que podría tener la ampliación de la licencia de paternidad de dos a cuatro semanas. En principio, la Adres se limitó a señalar que la competencia para responder las dudas sobre la viabilidad presupuestal de las reformas legislativas le corresponde al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, entregó algunas cifras que son útiles para el debate.

“La implementación de la licencia de paternidad a 3 semanas implicaría que el valor a reconocer correspondería, aproximadamente al doble del valor pagado para la vigencia del año 2024, al igual que, si la implementación de la licencia de paternidad es de 4 semanas implicaría que el valor a reconocer correspondería, aproximadamente dos veces el valor pagado para la vigencia del referido año”, advirtió la Adres en su documento.

En términos de dinero, indicó que ampliar la licencia de paternidad a cuatro semanas le costaría más de $932.000 millones en un período de cinco años. También recordaron que, según las cifras del Dane, la natalidad en Colombia tiene una tendencia a la baja. Además, indicaron que la proyección dependerá de la cantidad de cotizantes y solicitantes. Sus cálculos se basaron en la suposición de que los padres que pedirán la licencia crecerían un 0,5 % anual y el salario mínimo aumentaría un 2 % anual.

Licencia de paternidad: una cuestión de equidad de género

Pese a todo, la Adres mostró disposición para asumir los retos que implicaría la ampliación de la licencia de paternidad y esbozó varios argumentos a favor de esta medida.

“La ampliación del número de días en la licencia no representaría una modificación estructural al sistema de liquidación ni a los procedimientos de pago. En ese sentido, los costos operativos y administrativos asociados a la implementación serían nulos y no se anticipan inversiones adicionales”, señaló la Adres.

Pero más allá de los enredos burocráticos y presupuestales, advirtieron que ampliar el descanso remunerado para que los padres puedan cuidar de sus hijos puede traer múltiples beneficios sociales. Entre otras cosas, mencionaron que mejora el vínculo con los recién nacidos, reduce los niveles de estrés de las madres después del parto, disminuye la reincidencia de cuadros de depresión posnatal y también podría generar una distribución más equitativa en las labores de cuidado.

Esto último ya ha sido estudiado por la academia, según advierte la profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y codirectora del proyecto Digna de Trabajo y Género, Natalia Ramírez.

“El hecho de que los hombres participen más en el cuidado desde el comienzo de la vida de los bebés suele estar asociado también con una mayor participación de los hombre en el cuidado a lo largo de la vida de los hijos. Esto reduce una gran desigualdad que existe en Colombia: los tiempos que hombres y mujeres destinan al trabajo doméstico”, explicó la experta.

Ramírez también señaló que incrementar el tiempo de la licencia de paternidad podría minar el desincentivo que tienen los empleadores para contratar a mujeres jóvenes y, a la larga, mejorar su acceso al mercado laboral.

De hecho, mencionó el caso de Suecia, donde implementaron licencias parentales equitativas entre padres y madres. “Al mismo tiempo, Suecia es uno de los países en los cuales hay menor discriminación en el acceso al empleo en el mundo. Muchos investigadores que hemos investigado el tema concluimos que una de las causas es que los empleadores saben que así contraten a un hombre o a una mujer, igual se van a tomar licencias por un tiempo similar”, sostuvo la profesora Ramírez.

Pero más allá de lo que está contemplado en la ley, la experta advirtió que en Colombia muchas empresas pasan por alto las normas vigentes: a las mujeres aún les piden pruebas de embarazo en algunos procesos de selección y a los hombres los cuestionan por tomarse las licencias de paternidad.

¿Cuál será el futuro de la licencia de paternidad en la reforma laboral?

Aunque los académicos y algunos sectores políticos coinciden en señalar el impacto positivo de la ampliación de la licencia de paternidad, el futuro de esta medida es desalentador.

En la ponencia positiva para el cuarto y último debate los senadores no incluyeron este descanso remunerado en el articulado. Además, el tema tampoco se mencionó en las preguntas de la consulta popular que el presidente Gustavo Petro quiere llevar adelante contra viento y marea.

Aún le quedan, sin embargo, algunas alternativas: que un senador radique una proposición para revivir e incluir la licencia de paternidad durante el último debate en la plenaria del Senado o que escojan el texto aprobado por la Cámara de Representantes durante la conciliación. Es probable que antes del próximo Día del Padre el país tenga una respuesta.