“En la plenaria está la voluntad política para aprobar la reforma laboral”: Angélica Lozano

Esta semana fue aprobada en tercer debate la reforma laboral que está impulsando el gobierno del presidente Gustavo Petro. En la Comisión Cuarta del Senado, donde se votó, le hicieron múltiples ajustes que han generado debate.

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con la senadora Angélica Lozano, presidenta de esa comisión sobre el proyecto de ley que pasó a su último debate en la Plenaria del Senado.

El Gobierno Nacional originalmente propuso que la jornada nocturna empezará desde las 6 p.m., pero en la reforma que aprobaron esta semana empieza a las 7 p.m. ¿Por qué se presentó ese cambio?

La Plenaria de la Cámara aprobó que la jornada nocturna comience a las 7 p.m. Cuando nosotros la recibimos en tercer debate, por toda la apelación, la discusión fue desde las 7 p.m. y todos estuvimos de acuerdo. El debate fue si se hacía una excepción para las microempresas o no. Ese debate se resolvió a voto limpio, porque es un tema polémico.

Hay buenos argumentos de ambos lados. Aquí no hay buenos ni malos. Hay toda una razón en decir: ‘oiga, las microempresas, que son las que tienen menos de 10 empleados, podrían y deberían tener un tratamiento diferencial para protegerlas, porque son frágiles.

Ahora, nada les sirve, ¿no? Los que celebraban por las 7 p.m. ahora dicen que abajo las 7 p.m. Nada les sirve.

Otro asunto fueron los recargos dominicales y festivos. ¿Cómo quedó ese artículo? Usted hizo una proposición sobre el final del debate y en el Centro Democrático hubo algo de molestia...

Hoy en Colombia quienes tienen que trabajar los domingos y festivos, mientras la mayoría del país descansa, reciben un recargo del 75 %. O sea, lo ordinario de un día normal más el 75 %, porque es domingo o festivo. La decisión es aumentarlo al 100 %. Eso en la práctica son $1.547 por cada hora con base en quien gana el salario mínimo.

También fue polémico, pero tuvo menos resistencia. Hay más consenso hacia subirle al 100 %. Sin embargo, se resolvió a voto limpio, por razones políticas, siguió la misma matriz de si debía haber excepciones en la noche. Pero se recogió más consenso, más voluntad. Para el Centro Democrático no fue así y es su posición política.

Quiero contarle a la gente que estas dos semanas vi mucha grandeza en todo el mundo. Los 15 senadores de todas las diferencias, de todos los partidos, con todas las peloteras, todo el mundo puso lo mejor de cada uno y dijo: ‘pensemos en el país’.

Una queja de los congresistas del Pacto Histórico apunta a que los contratos de aprendizaje del Sena no adquirieron una naturaleza laboral, aunque tendrían una mayor remuneración. ¿Qué dice ese artículo?

Mejora en todo las condiciones económicas de los aprendices. Mientras estudian, que no tienen que trabajar, el patrocinio de la empresa hoy les paga medio salario mínimo. Aquí lo subimos a 75 % del salario mínimo. O sea, más platica para el bolsillo del estudiante mientras está formándose.

Le subimos a un salario mínimo cuando está en la etapa práctica, dentro de la empresa, poniendo en práctica lo que está aprendiendo. Se garantiza toda la seguridad social como dependiente: salud, pensión y ARL.

Aquí hay una diferencia de fondo sobre la naturaleza. ¿En qué hay discusión? Si el contrato del aprendiz en formación, patrocinado por el empleador, debe ser laboral o de aprendizaje. Es una diferencia legítima de opinión. El Pacto cree que tiene que ser laboral. Otros creemos que es de aprendizaje.

Hay un dato. Actualmente, si el Sena no tiene la gente formada para lo que lo necesita la empresa, esa empresa tiene que pagarle un salario mínimo al Sena. Aquí le estamos subiendo a un mínimo y medio. O sea, le sale más caro no tenerlo. ¿Por qué queremos eso? Para incentivar que la gente se forme para el trabajo aplicado, que salga de ahí con una experiencia certificada.

Más allá de las opiniones, hay algunas características prácticas que cambian. ¿Los aprendices tendrían acceso a auxilio de transporte?

En lo aprobado no está. Se puede revisar para la ponencia aclarando que tampoco está hoy en lo aprobado en Cámara, ¿no? Se puede introducir, dar un debate tranquilo. Es una diferencia, si es de aprendizaje o laboral.

¿Por qué no se incluyeron los permisos por licencia menstrual en este tercer debate?

Es falso. Le doy la buena noticia: sí hay licencias menstruales, pero resulta que entre los 15 y los 49 años son 13 millones de mujeres con la menstruación cada mes. Si se pone en la ley que cualquier malestar o dolor incapacitante puede dar licencia se va a crear un desincentivo a la contratación de mujeres.

Pero sí hay una realidad de que la menstruación para las mujeres es incapacitante. Por ejemplo, hay 3,5 millones de mujeres diagnosticadas con endometriosis. Hay una ley de endometriosis que aprobamos hace dos años. ¿Le cuento quién no la quiere reglamentar? El Ministerio de Salud. Nos tocó meterle acción de cumplimiento al actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para que la reglamente, pero ya se aprobó.

¿Qué quedó aprobado en la reforma laboral? Licencias para citas médicas de urgencia, citas médicas planeadas y para incapacidad por menstruación.

Finalmente, ¿considera que el gobierno cuenta con los votos para que esta reforma pase en cuarto debate y se convierta en ley?

En la Comisión Cuarta 15 senadores de ocho partidos distintos, pocos del Gobierno, aprobamos una reforma laboral justa, drástica y seria. Creo que en la plenaria está la voluntad política. Quedan 23 días para lograrlo. Tenemos el tiempo. Ahorita hay ocho días de tránsito, que no se vota ahí. Pasa de comisión a plenaria y ese es el lapso en el que se preparan las ponencias para el cuarto y último debate. O las ponencias, porque es normal que un proyecto tenga varias ponencias. Luego la plenaria lo puede discutir del 5 al 12 ó 13 de junio, tomar las sesiones necesarias para la aprobación.

Hay un quinto paso, que no es un debate, sino que es un paso que se debe conciliar: es ensamblar lo que aprobó la plenaria de Cámara con lo que apruebe la plenaria de Senado.

La pregunta es si el Gobierno tiene la voluntad política de que se apruebe, porque ellos pareciera que su prioridad no es hacer una ley de reforma laboral, sino hacer una campaña. El Pacto sacó un comunicado en el que dijo que no y no. ¿Eso qué es? ¿La van a hundir? El Gobierno puede hundirla en la Cámara en la conciliación. De la plenaria del Senado con certeza va a salir con deliberaciones, votaciones y discusiones, pero va a salir bien. Aquí la pregunta es para el Gobierno: ¿quieren una ley laboral justa o quieren votarla a la basura, hundirla en la conciliación y más bien hacer una campaña?