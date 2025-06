Presidente Petro niega que esté ejecutando un “golpe de Estado” y dice que habrá una nueva movilización

El pasado martes 3 de junio el presidente Gustavo Petro anunció que convocaría su consulta popular por decreto, desconociendo la votación que realizó el Senado de la República a mediados del mayo pasado. La decisión le ha valido fuertes críticas e incluso lo han señalado de intentar dar un “golpe de Estado” al desconocer la separación de poderes.

(Lea también: Tras anuncio de Petro, presidente del Senado le recordó a la Registraduría que la consulta popular fue negada).

“Es irrevocable. El Senado no votó el concepto favorable de la consulta popular y han pasado 30 días. Que respeten al pueblo. Al pueblo no se le trampea, como pensaba hacer Alexander Vega con 700.000 votos del Pacto Histórico que no había contado y como si lo logró con fuerza ciudadana. Busca desaparecer el progresismo en Colombia, y no lo permitiremos”, advirtió el primer mandatario durante la noche de este 3 de junio.

El anuncio generó todo tipo de críticas en la opinión pública.

La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, cuestionó que el primer mandatario no acompañe la reforma laboral que está discutiéndose en el Congreso.

"Emprende un camino contra la separación de poderes, para evitar la plenaria apruebe la ley con un decreto que sabe ilegal y que cualquier Corte tumbará.. …pero que le servirá para exacerbar ánimos, agitar a sus barras bravas contra todo: congreso y justicia (SIC)“, indicó Lozano.

En la oposición también criticaron duramente las posturas del primer mandatario. "En los estados de derecho incluso las mayorías tienen límites. Pero además, Presidente, usted hace tiempo perdió las mayorías. Respete el estado de derecho que son frenos y contrapesos, son la base de las instituciones y la democracia“, advirtió la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

"En estricto sentido Petro busca suplantar al congreso y a las cortes. Eso es un golpe al Estado de Derecho y un evidente coqueteo con un Estado totalitario. Lo que está pasando es muy grave, profesor Cuervo. Más vale reconocerlo antes de que esto escale", indicó, mientras tanto, la representante a la Cámara Catherine Juvinao.

Petro se defendió de las críticas y confirmó que irá a una marcha en Cali el 11 de junio

Durante la noche de este miércoles 4 de junio, el primer mandatario se defendió de los señalamientos que han hecho sus opositores y otros sectores políticos.

Entre tanto, advirtió que acompañará una movilización que se llevará a cabo este 11 de junio en Cali. Incluso, promovió que el occidente colombiano se manifestara en favor de su proyecto político.

Más temprano, arremetió contra sus opositores y recordó múltiples hechos violentos que se presentaron durante gobiernos pasados.

“Golpe de estado es haber metido tanques y fusiles en la comuna 13, haber entregado el poder público al poder paramilitar para que desaparecieran a centenares de personas y haber utilizado la escombrera como fosa común de ciudadanos. Dictadura es matar 6.402 jovenes inocentes con balas del Estado. Eso es un verdadero golpe de estado. (SIC)“, indicó el primer mandatario, a través de su cuenta en la red social X.