¿La intentan silenciar?: Congresista recibió denuncia de Benedetti y asegura que es por hacerle control político

La congresista independiente Jennifer Pedraza aseguró que fue denunciada por Armando Benedetti, ministro del Interior, porque le está haciendo control político, que hace parte de su deber. Pedraza reveló que recibió una denuncia por los delitos de Injuria y Calumnia ante la Corte Suprema de Justicia.

PUBLICIDAD

Según la congresista la denuncia fue por “hacer mi trabajo: control político y cuestionar su gestión”.

También le puede interesar: “Casi nos pone a llorar”: Dicen por video que compartió Petro en el que aseguran que le hacen matoneo

Jennifer Pedraza reveló que Armando Benedetti la denunció por hacer su trabajo

“Yo no vine al Congreso a complacer ministros, vine a vigilarlos. El descarado ministro del Interior, Armando Benedetti, ha iniciado un proceso penal en mi contra en la Corte Suprema de Justicia intentado amordazarme, para que yo no pueda venir acá a decir lo que queremos decir las feministas, las mujeres, las personas que luchamos contra la corrupción, en contra de un acto tan descarado como que este señor, no solamente sea ministro del Interior sino que el mismo presidente Gustavo Petro lo nombre como presidente encargado, ¡Qué tal!“, dijo la congresista.

Además, dijo que “ahora no les basta con tener el estado colombiano, con tener RTVC, con tener toda una narrativa y una estructura que es violenta contra las voces críticas, sino que ahora quieren perseguirme y perseguirnos judicialmente a las voces que acá, desde nuestra curul y desde el congreso ejercemos nuestra labor de control político, esto es absolutamente inadmisible".

Además, agregó que ”le quiero decir ministro Benedetti, yo sé que está acostumbrado a que todo el mundo le tenga miedo, ya que usted manda y que todo el mundo tiene que asentir, pues le quiero dar una noticia, yo no voy a permitir que esta censura suya, nos calle y nos amordace, por el contrario, con más razones, con más motivos y con más indignación, vamos a seguir usando esta curul para defender los derechos de las mujeres para denunciar que es gravísimo el hecho de que un gobierno que se eligió con un mandato de cambio hoy lo tenga usted básicamente presidiendo este país".