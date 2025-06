“Casi nos pone a llorar”: Dicen por video que compartió Petro en el que aseguran que le hacen matoneo

El presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales reposteó un video en el que aparece un joven hablando del matoneo que ha recibido el mandatario porque tiene a muchas personas pendientes de todo lo que hace, incluida su vida personal.

PUBLICIDAD

Además, Petro acompañó la publicación con un mensaje que dice: "Este joven expone la realidad de la vida“.

También le puede interesar: “En Medellín no apoyamos golpes de Estado”: Fico le responde a Petro que dice cuenta con el apoyo de los paisas

Ola de reacciones a Petro por repostear video sobre el matoneo que le hacen

En el video aparece un joven, que se encuentra en una habitación en donde hay uno de los afiches del “Sí a la consulta popular”.

“Demasiado evidente que el presidente de la República está inmerso en un matoneo sistemático por todos los frentes, vida personal, dónde se encuentra, qué está haciendo, dónde se la pasa. O sea, eso es una estrategia repetitiva, constante, con la que van agotando psicológicamente a una persona”, dice en la primera parte, de lo que es evidente que está leyendo.

Luego sigue diciendo: “yo sé que ese man es fuerte, yo sé que ese man aguanta, ese man tiene mucho aguante, pero de todas maneras no se puede, cuando es por todos los frentes, por medios, con juzgamientos, con calumnias constantes, la vida se vuelve difícil para una persona normal. Hay personas que son un solo ataque, con un asedio las personas ya no pueden. Ahora imagínese el presidente de la República con todos los medios masivos tradicionales haciendo eso”.

El joven arremetió contra los medios diciendo que “no hay objetividad, que no hay ese interés por la Nación. No se les nota la preocupación de estar velando por el país, sino que se nota el ataque personal que quieren hacer”.

PUBLICIDAD

Luego arremetió de manera despectiva contra la hoy precandidata presidencial Vicky Dávila, “esa vieja no para de hablar del presidente” y también contra los medios de comunicación como Blu Radio, Caracol y RCN, “toda esa mafia, toda esa partida de mafiosos politiqueros, son los que están ejecutando ese matoneo sistemático”.

Los usuarios de internet de pronunciaron diciendo: "Matoneo el que recibió Duque y nunca lloro como otros“, ”Presidente, no sea tan llorón. ¿LA REALIDAD DE LA VIDA es un video diciendo que pobrecito Petro porque le preguntan dónde se metió? Coja seriedad, dele la cara al país y explique DÓNDE ESTUVO jueves y viernes, días hábiles y por qué no llegó a la cumbre en Montería“, ”Un Presidente con delirios de persecución. Un Presidente que divide con odio de clases. Un Presidente incoherente, habla de cambio y él NO cambia, sigue actuando igual a cuando usaba fusil para imponer su voluntad. Sus aliados se hacen a un lado y está solo y desesperado" y "Casi nos pone a llorar presidente … casi“.