Defensa de Álvaro Uribe desiste de la declaración del testigo estrella del juicio, Juan Guillermo Monsalve

El juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe por presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos, sigue atendiendo día a día los testimonios que presentó la defensa del exmandatario. Precisamente, los abogados del líder del Centro Democrático, le enviaron una carta a la juez que lleva el caso, haciéndole una petición sobre uno de los testigos.

Tiene que ver con quien es considerado el testigo estrella del proceso, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. La defensa de Álvaro Uribe le manifestó a la jueza Sandra Liliana Heredia, desistir del testimonio de Monsalve.

“Me permito informar, en nombre de la defensa del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, que hemos decidido desistir de la práctica del testimonio del señor Juan Guillermo Monsalve Pineda, quien había sido convocado para rendir declaración en el marco del juicio oral que se adelanta bajo el radicado de la referencia”, dice la misiva.

En el escrito que es firmado por Jaime Granado, el abogado señala que “se adelanten las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, con el fin de informar que no será necesario el traslado del señor Monsalve al Complejo judicial de Paloquemao”.

Es importante señalar que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve paga una condena de 40 años de cárcel en La Picota, por el delito de secuestro extorsivo.

Para este jueves 5 de junio, se esperan los testimonios de Ancizar Barrios y Luz Mireya López, quienes hacen parte de la lista de 75 testigos que presentó la defensa de Uribe.

Entre los personajes llamativos que serán escuchados, están excapos como ‘El Tuso’ Sierra y Ramón Quintero, alias RQ, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el exministro Andrés Felipe Arias, entre otros.