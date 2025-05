El expresidente Álvaro Uribe tuvo un fuerte rifirrafe con la fiscal de su caso en medio del juicio, al punto de burlarse de ella

El juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue avanzando y está nuevamente en boca de todo el país por intercambio que tuvo con la fiscal del caso y por el que la jueza del caso tuvo que intervenir. Es importante recordar que el juicio en contra del exmandatario lleva activo más de un mes y se le juzga por los delitos de soborno a testigos, fraude procesal y soborno.

PUBLICIDAD

Lea también: Cambios en servicios públicos: Gobierno alista proyecto para modificar subsidios y tarifas eléctricas

En medio del juicio contra el expresidente Uribe y luego del interrogatorio al testigo Álvaro Hernán Prada, el exmandatario le agradeció a la jueza por permitir la presencia de este testigo y no desaprovechó la oportunidad de mandarle su vainazo a la fiscal del caso. “Yo creo que ha sido muy claro el doctor Álvaro Hernán Prada para explicar aquello con lo cual creó confusión la señora fiscal”, aseguró Uribe.

Tras decir esto, la jueza le pregunta a la fiscal si desea hacer uso de su derecho para responder ante lo expresado en la audiencia. La fiscal manifiesta que no desea hacerlo, pero le deja claro a la jueza que no sabe si responder a lo que dijo el expresidente en el momento o si mejor esperar a los alegatos.

La jueza, con un tono en el que se le notaba la incomodidad y, tal vez, el malestar por las formas en las que el exmandatario se dirigió a la fiscal, le dice que “para dar tramite a estas discusiones mejor en los alegatos”. Esto, por alguna razón, desató las risas del expresidente Uribe y de su abogado Jaime Granados.

Lea también: Colpensiones modifica horarios de atención: conozca las sedes y los nuevos horarios

Esta reacción no le gustó para nada a la fiscal, quien le respondió contundemente y le borró la sonrisa de la cara a Uribe: “Dejo constancia que jamás he creado una confusión, como claramente le quedará a usted, señora juez, que es la que me interesa cuando presente mis alegatos conclusivos”.