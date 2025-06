45 días sin rastro de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, su madre denuncia negligencia

La desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz, una joven estudiante de Medicina, continúa generando angustia y desconcierto. Su caso, reportado oficialmente desde el 14 de abril en Cartagena, ha puesto en evidencia lo que para su madre, Lucy Díaz, es una peligrosa combinación de negligencia institucional y patrones repetitivos en desapariciones de mujeres jóvenes en esa ciudad.

En entrevista con Semana, Lucy Díaz aseguró que mantiene firme su hipótesis: Tatiana no se perdió en el mar. Para ella, todo apunta a un rapto:

“Mi hipótesis fuerte, la cual nunca voy a cambiar, es que Tatiana entró al centro histórico de la ciudad, pero como desafortunadamente las cámaras de esta ciudad turística no funcionan, entonces las autoridades me dicen que no tienen cómo comprobar”, expresó.

Un patrón preocupante

Lucy Díaz no solo lucha por encontrar a su hija, también ha visibilizado otros casos similares como los de Karina Cabarcas y Alexandrith, quienes también desaparecieron en circunstancias aún sin resolver.

“Las madres me dicen que se cansaron de estar detrás de las autoridades, que nunca les dieron respuesta. Pero al ver que yo no me quedé callada, ellas se han unido a la causa”, dijo Díaz.

Ambos casos comparten detalles inquietantes: objetos personales hallados en la escena y escaso avance en las investigaciones.

“A Karina también le dejaron las sandalias a la orilla del mar. La persona que estaba con ella, que al parecer era el novio o un amigo, apareció asesinado. Y su hija nunca apareció”, relató.

Dudas sobre la investigación oficial

Aunque se desplegó tecnología para la búsqueda subacuática, no se encontraron indicios de que Tatiana se haya lanzado al mar. Lucy Díaz cuestiona la efectividad de esos procedimientos:

“Yo le dije a la Alcaldía que no perdieran el tiempo con esas máquinas, esos robots que iban a traer, porque eso era dilatar la investigación. Tatiana nunca estuvo en el agua. Tatiana está en el centro histórico o ya me la sacaron de la ciudad”, afirmó.

Además, el hallazgo del celular y las sandalias en el mismo lugar de la desaparición despierta sospechas:

“Por arte de magia, como dicen que Tatiana desapareció del sector, así por arte de magia llegaron esos objetos nuevamente a ese lugar”, enfatizó.

Un llamado urgente al Gobierno

La madre de Tatiana reclama acciones más contundentes y el respaldo directo del Gobierno Nacional:

“Quiero que el Presidente de la República me colabore. Cartagena es un centro histórico de la humanidad, pero aquí desaparecen las personas y las autoridades no toman acción”.

Pese a la incertidumbre, su convicción no se quiebra. Asegura que su hija está viva:

“Yo sé que a ella la tiene alguien oculta. No se trata solo de mi hija. Se trata de muchas mujeres que están desapareciendo en Cartagena y que parecen olvidadas por el Estado”.

Mientras tanto, continúa al frente de vigilias, marchas y encuentros con otras madres que comparten el mismo dolor: la ausencia prolongada y el silencio de las instituciones.