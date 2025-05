Aumentan la millonaria recompensa en caso de Tatiana Hernández y revelan nuevas pistas

Tatiana Hernández lleva más de un mes desaparecida en Cartagena y las autoridades continúan sin pistas claras sobre su paradero. Han pasado 38 días desde la última vez que fue vista, y aunque la búsqueda se ha enfocado en el mar con un robot subacuático de alta tecnología, su familia sostiene con firmeza que Tatiana sigue en tierra y que alguien la mantiene oculta.

Ante esta convicción, la Alcaldía de Cajicá (Cundinamarca) —municipio de residencia de la joven— anunció un aumento de 25 millones de pesos en la recompensa para quien entregue información veraz y oportuna sobre la estudiante de medicina de 23 años. Esta suma se añade a los 200 millones ofrecidos por la Alcaldía de Cartagena.

Uno de los recientes avances en la investigación fue el hallazgo de un segundo celular de Tatiana. Su padre, Carlos Hernández, explicó a RCN Radio que el dispositivo, hallado en la habitación de su hija, no tenía tarjeta SIM y era un celular viejo que le habían dado tras un robo anterior en Bogotá: “Se lo entregamos para que, si la volvían a atracar, diera ese”.

Familia de Tatiana Hernández insiste en que está en tierra: ya van 38 días sin rastro de la joven en Cartagena

A pesar de que las autoridades ya devolvieron otros dispositivos, como la tablet y el computador, la familia aún no ha recibido información detallada sobre los datos extraídos. “Toda la información está en investigación, es mucha, es una tela de información la que bajaron”, dijo el padre.

Sobre el uso del robot submarino, el señor Hernández afirmó que se enteraron de la operación por los medios de comunicación, sin que las autoridades se hayan comunicado con ellos. “Siempre hemos estado sólidos en que ella está en tierra”, insistió.

Limitados por la falta de recursos, la familia continúa con la búsqueda por su cuenta. “Cartagena no es tan grande, pero para esconder a una persona sí lo es. No hemos podido pagar una investigación privada porque no tenemos el dinero”, añadió.

Según la Alcaldía de Cartagena, los primeros días de operación del robot sumergible no arrojaron resultados. Las autoridades aseguran que mantienen activas todas las líneas de investigación.

Por su parte, David Espitia, novio de Tatiana, reveló en entrevista con Los Informantes de Caracol que un día antes de la desaparición, notó comportamientos inusuales: “Pasaron cuatro o cinco horas sin que respondiera. Eso no era normal en ella”. También relató que su pareja tenía ubicación compartida en Find My Phone y que planeaba regresar a Bogotá al finalizar sus estudios.

El caso sigue abierto y la incertidumbre crece. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y la familia mantiene la esperanza de encontrar a Tatiana Alejandra Hernández Díaz con vida.