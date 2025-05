“La ley permite zonas de concentración”: Petro sobre las negociaciones que adelanta con el ELN y EMC

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X publicó un extenso mensaje en el que se refirió a las zonas de concentración que están preparadas para las negociaciones que adelanta con el ELN y con EMC, en el marco de su política de Paz Total. Además, la publicación responde a la nota de Noticias Uno, en la que se asegura que alias HH no será extraditado.

Petro aseguró que la ley permite esas zonas de concentración en los procesos “más avanzados de paz y suspender las extradiciones”, para justificar lo que está sucediendo en el Catatumbo.

Petro asegura que hay un proceso de paz adelantado que le permite las zonas de concentración y suspender extradiciones

“La ley permite zonas de concentración en los procesos más avanzados de paz y suspender extradiciones si se está en uno de ellos. Así se hizo en el pasado y se hará en el presente. Hoy tenemos dos procesos que han llegado a la fase avanzada: El del frente 33 del EMC en el Catatumbo y el de Comuneros del Sur en Nariño, avanza el de la coordinadora nacional guerrillera y el proceso sociojurídico de las bandas de Medellín de los cuales esperamos el equipo de la fiscalía destinado a este fin".

Además, aseguró que sabe que “hay sectores de la sociedad colombiana que quieren desbaratar estos procesos para demostrar que la paz no es posible. Pero la paz es posible y es el destino nacional. Hemos utilizado una estrategia político militar: ganar la población del territorio en conflicto transformando sus condiciones de vida, defender procesos de negociación serios y atacar a quienes no quieren dejar la violencia y martirizan al pueblo entregados a carteles extranjeros del narcotráfico y el oro ilícito".

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "El de Medellín no tiene futuro mientras no retire a la senadora Zuleta. Es la piedra en el zapato“, ”No hay paz cuando se negocia sin justicia, sin verdad y sin garantías para las víctimas. Tampoco cuando se premia a los criminales y se castiga a la institucionalidad. Usted no está desarmando estructuras violentas, las está reconfigurando con aval del Estado“, ”Impunidad y protección a criminales mientras al resto de colombianos nos deja expuestos a los grupos armados y delincuencia“, y ”La paz es posible Gustavo, lo que no es posible es una paz premiando los crímenes de sus colegas...“.