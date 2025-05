“Nos acercamos a días difíciles, intensos”: Petro y su advertencia a los senadores que negaron la consulta popular

“Nos acercamos a días difíciles, intensos. Se hizo trampa en la consulta popular en el Senado. El presidente del Senado levantó la sesión cuando sabía que había mayoría por la consulta popular, y eso no se le hace a un pueblo”.

Así lo manifestó este viernes el presidente Gustavo Petro al advertir que “tiene la oportunidad la Comisión IV del Senado de reparar, pero por lo que he alcanzado a leer hoy, están haciendo conejo”.

Ante la posibilidad de que se les incumpla nuevamente a los trabajadores, el mandatario consideró que “el pueblo no se puede parar” y puede exigir sus derechos, pero debe hacerlo pacíficamente.

Al respecto precisó: “Quiero advertirlo bien y con claridad: cada acto de violencia va contra el pueblo. Hay que tener un gran control. Tienen derecho a la huelga, tienen derecho al paro, pero no tienen derecho a quebrantar derechos de otras personas, comenzando por la Fuerza Pública, a la cual no hay que agredir –como tampoco la Fuerza Pública tiene que agredir al pueblo–, ni a los bienes de la clase media”.

Resaltó que “no tiene la culpa el vidrio, no tiene la culpa el soldado, ni la Policía, ni el agente. Puede haber conflictos en el barrio, muchos, pero de este problema los únicos culpables son los que deberían ser representantes del pueblo, los grandes portadores de la riqueza en Colombia y los ex, que siguen con nostalgia de recuperar el poder”.

El jefe de Estado se preguntó para qué estos poderosos quieren recuperar el poder: “¿Para volver a llenar de sangre el Magdalena Medio, el Chocó y las tierras de Colombia y seguir manteniéndonos en el feudalismo, y seguir manteniendo en la ignorancia a la juventud y al pueblo?”.

“No podemos volver atrás”, expresó el presidente Petro y sostuvo: “Es la patria y es la bandera de Bolívar y su espada la que señala el camino, como bien lo dijo él: No se envainará la espada hasta que haya justicia”.

“Justicia no ha habido en Colombia. Seguimos siendo uno de los países más desiguales de la Tierra”, dijo, y puntualizó: “Estos días que vamos a vivir y hemos vivido son los días en que la espada desenfundada de Bolívar nos guía para construir, ojalá, una gran Colombia en paz y con justicia social”.

El presidente Petro se refirió al tema durante la entrega de 4.500 hectáreas de tierras usurpadas por paramilitares, predios que continuaban bajo el control de estructuras ilegales y de familiares de narcotraficantes, y que, gracias a la acción del Gobierno del Cambio, regresan a manos de sus poseedores genuinos: los campesinos del Magdalena Medio.