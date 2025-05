Familia de Lyan estaría buscando protección: asesinato de un pariente y deuda entre narcos los haría salir del país

La liberación de Lyan Hortúa dejó un gran alivio para la familia que padeció durante 18 días, la ausencia del menor que había sido secuestrado presuntamente por la estructura Jaime Martínes de las disidencias de las Farc. Sin embargo, parece que una vez el niño recobró la libertad, varios problemas le llegaron a sus allegados.

Y es que se pudo confirmar que para el rescate de Lyan, la familia tuvo que pagar alrededor de 4.000 mil millones de pesos, por lo que el primo del padrastro del menor, llamado Jesús Antonio Cuadros Osorio, fue la persona que se encargó de llevar la plata a los captores a una zona rural de Jamundí.

No obstante, lamentablemente fue asesinado el jueves 22 de mayo, según estableció El Tiempo con fuentes judiciales, el crimen se cometió por vendettas de narcotráfico.

Además ha salido a la luz pública que el padre de Lyan, fue un importante cabecilla de la estructura criminal ‘Los Rastrojos’, llamado José Leonardo Hortúa, asesinado en 2013.

A partir de ahí se especuló que el objetivo del secuestro del menor, se debía a deudas antiguas entre su padre y el líder de ‘Los Rastrojos’, llamado ‘Diego Rastrojo’ y quien está extraditado en los Estados Unidos.

Todo este difícil entramado, sumado a las acusaciones y rumores que tiene la familia de Lyan, empezando por su padrastro Jorsuar Suárez, a quien lo señalan de tener actividades ilícitas, hizo que tomaran la decisión de solicitar protección y contemplar irsen del país.

“Quiero dejar claro que soy comerciante, llevo más de 12 años en nuestra empresa legal. No tengo inconvenientes ni involucro a nadie que no tenga que ver con el comercio”, dijo Suárez a medios de comunicación. Además, negó haber sido amenazado y aseguró: “Aquí estoy dando la cara. No le debo plata a nadie ni nada de lo que se estaba diciendo”, señaló el padrastro de Lyan, Jorsuar Suárez para medio de comunicación.

Incluso, la misma madre del niño de 11 años, Angie Bonilla, también declaró para la prensa:

“Somos una familia honesta. No tenemos deudas ni ningún negocio ilícito, somos personas del común”.