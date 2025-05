“Hasta a la vicepresidente le ha ido mal con Petro”: Polo Polo reaccionó a señalamientos de Francia Márquez

El congresista Miguel Polo Polo, uno de los más fervientes opositores al petrismo, publicó un video reaccionando a las afirmaciones hechas por la vicepresidenta, Francia Márquez, en un evento público en el que señaló al gobierno de racista.

A través de un video el congresista arremetió una vez más contra Gustavo Petro, diciendo que está utilizando a los afros y a los indígenas para mantenerse al poder.

Polo polo reaccionó a lo que dijo Francia Márquez sobre el gobierno de Petro

“No joda, este gobierno ha sido tan pésimo Colombia está tan harta que hasta a la vicepresidente Francia Márquez le ha ido mal con Petro. Escuchen ustedes esto que dijo esta señora. ‘No ha sido fácil mi tarea aquí como vicepresidenta no ha sido por una tarea fácil gobernar un país que tiene un estado racial, con un gobierno que también practica el racismo y el patriarcado. Cuando llegué con muchas ilusiones de cambios y sueños y esperanzas, pero he tenido muchas trabas y obstáculos para materializar esos sueños’”, dijo Polo Polo en el video.

Luego agregó que, “más que risa, esto a mí me da es lástima, porque es la muestra de que el petrismo no solo utilizó a esta mujer, sino que utilizó a la gente negra del país, alzó las banderas del feminismo, alzó las bandera de la cultura, del arte, utilizó a la gente indígena y la siguen utilizando, simplemente para llegar al poder, robar y llenarse sus bolsillos”.

Después dijo que “han sido peores que todas esas personas que criticaron en el pasado. Me acuerdo que me decían en el pasado los petristas ‘Polo Polo la derecha te está utilizando, cuando ya no les sirvas y no te necesiten, te van a botar a la basura’. ¡Qué ironía!, fue esa izquierda progresista la que terminó burlándose y la que hoy tiene en peores condiciones a la gente negra, a la gente indígena y a los campesinos en este país".