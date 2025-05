Daniel Quintero reveló cómo fue curado gracias a ChatGPT: “ya era vida o muerte”

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, es uno de los funcionarios colombianos más cuestionados de la política y ahora es candidato presidencial, recientemente estuvo de invitado en el programa ‘Desnúdate Con Eva’ con Eva Rey.

En la entrevista abrió su vida ante los cuestionamientos sobre diversos temas y uno de ellos fue la enfermedad que tuvo por cuatro meses, desde noviembre del año 2024, y la manera en la que fue ChatGPT quien le ayudó con el diagnostico.

“Más o menos como en noviembre del año pasado, me cogió un daño de estómago, me tomé un antidiarreico, me fui para Cali porque estaban en lo del COP, terminé en el hospital y pensé que la cosa se iba arreglar, pero un mes… oncología, endoscopía, colonoscopia… dos meses, tres meses con diarrea crónica perdí 15 kilos”, reveló Daniel Quintero.

Creían que tenía cáncer

Indicó que ante el aspecto físico que tenía las personas le decían que tenía cáncer o una enfermedad similar, y que incluso llegó a pensar que ya no iba a haber campaña y empezó a pensar en herencia.

“En cómo iba a dejar a las niñas, qué iba a pasar con Diana. Me habían hecho todos los exámenes del mundo, hasta que dije: bueno, me rindo. Y entonces cogí todos los exámenes que me había hecho, se los pasé a ChatGPT, ya me había hecho hasta prueba genética”, dijo Daniel Quintero

ChatGPT le pidió hacerse más exámenes médicos

La Inteligencia Artificial le pidió hacerse unos exámenes adicionales, y que se los hizo, luego entregó los resultados a ChatGPT y le pidió unos adicionales, pues ya había un indicio. Pero al llegar al centro de salud le pidieron orden médica y la respuesta del político desató las risas.

“Se rieron, pero dijeron ‘¿cómo así que ChatGPT?’. Y yo, sí, ChatGPT me está diciendo que me haga estos exámenes. Lo que haya que pagar, porque para mí ya era vida o muerte. Yo vi cómo se va consumiendo uno”, agregó Daniel Quintero.

¿Cuál era la enfermedad de Daniel Quintero?

Precisó que su peso era de 75 kilos, y que tras la enfermedad bajó a 60 kilos. En medio del seguimiento con la Inteligencia Artificial llegó el diagnóstico. “ChatGPT me dijo: lo que pasa es que te encontré que tienes hipotiroidismo subclínico. Pues obviamente fui al médico a reconfigurar, a ver que sí la cosa fuera así, y resultó que sí. y hace tres meses super aliviado”.