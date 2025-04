Armando Benedetti reveló sus pecados y aseguró que hay hipocresía en las iglesias

Armando Benedetti es uno de los funcionarios colombianos más cuestionados de la política que actualmente ocupa el cargo de ministro del Interior, tras ser exembajador de Colombia ante la FAO y Venezuela; así como senador del 2002 al 2022 y presidente del Senado del 2010 al 2011.

Y recientemente estuvo de invitado en el programa ‘Desnúdate Con Eva’ con Eva Rey, en la que abrió su vida ante los cuestionamientos sobre diversos temas y uno de ellos es su regreso al catolicismo, el cual se lo adjudica al fallecido papa Francisco.

La relación del papa Francisco y Armando Benedetti

Una de las preguntas publicadas en un extracto de la entrevista de Eva Rey a Armando Benedetti está intrínsecamente relacionada al fallecimiento del papa Francisco y la manera que esto le hizo sentir.

“Tú estuviste en el Vaticano, sé que además estás en una etapa muy religiosa de tu vida, ¿cómo has sentido la muerte del papa?”, preguntó Eva Rey a lo que Armando Benedetti respondió que “fue bastante sentida, yo volví a ser católico otra vez, básicamente por el papa”.

Armando Benedetti y el papa Francisco Foto: Instagram @armandobenedetti

Ante esto Eva le cuestionó si se puede dejar de ser católico y luego volver a serlo, por lo que no dudó en asegurar que cuando dice católico es no la persona tiene no solamente que decirlo, sino serlo realmente. Y que entre eso está asistir a misa y comprometerse con los mandamientos. Eva Rey se echó a reír a lo que el ministro le cuestionó el motivo, por lo que la periodista le cuestionó sobre los mandamientos.

“Porque me la has puesto en bandeja: estoy siguiendo los mandamientos. Hay uno que es no desearás a la mujer del prójimo ¿cómo te va con eso?”, preguntó Eva Rey a lo que Armando Benedetti contestó “puede que la desee, pero tengo la fiel convicción de que estoy muy bien casado, de que estoy enamorado, de que tengo una familia bonita, tengo una familia feliz, he estado bastante juicioso, cosa que no lo fui en el pasado”.

El ministro Benedetti responde a las acusaciones de casos de corrupción

Tras la respuesta, Eva Rey quiso ahondar sobre otro de los mandamientos y no es otro que “no robaras”. Argumentó su pregunta ante los casos de corrupción en los que se le han señalado, por lo que de inmediato dejó saber su postura.

“A mí me señalan básicamente es porque un señor que llama Jairo Lombana me hace una cantidad de decenas de denuncias. Hacen que esas denuncias lleguen a la Corte Suprema, pero no hay un solo testigo, yo no tengo que rectificar un solo testigo ni una sola prueba”, dijo Armando Benedetti.

Armando Benedetti se refirió a los curas de Barranquilla

Finalmente, Eva Rey le preguntó sobre si le ha pasado algún hecho incómodo al asistir a la iglesia, como que lo silben o que alguien se pare de su lado al sentarse. A lo que indicó que sí le ha ocurrido, y en especial cuando va a comulgar, que es cuando siente muchas miradas.

Armando Benedetti propuso apuesta a periodista Armando Benedetti, ministro del Interior. (Presidencia.)

“Una vez llegué temprano a misa, me pusieron a leer creo que la segunda lectura, yo le decía al señor que no, porque yo sabía lo que iba a pasar, pero el señor insistió tanto que yo dije voy a leer. Y los curas de Barraquilla terminaron llamando al cura que dio la misa, que porqué me habían puesto a mí a leer la segunda lectura. Para que usted vea eso. La moraleja es que son demasiado hipócritas en las iglesias”, aseguró Armando Benedetti.