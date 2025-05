No fue por estar en un salón de belleza: Martha Peralta dio a conocer la razón por la que no votó la consulta popular

Momentos de tensión se vivió en la tarde del miércoles 14 de mayo en Senado de la República, luego de que se hundiera la consulta popular tras una votación que terminó ganando la oposición del gobierno 49 votos contra 47. Y aunque el ministro del Interior Armando Benedetti y varios congresistas señalaron de fraude, también se apuntó a los parlamentarios que no votaron.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Qué viene para la reforma laboral después de que la ‘resucitaron’ en el Senado?

Uno de esos senadores fue Martha Peralta del mismo partido de gobierno Pacto Histórico, quien llamó la atención no solo de sus compañeros de bancada, sino de los contradictores del presidente Petro porque no estuvo cuando se realizó el conteo de votos.

Ante la agitada situación, se especuló sobre su ausencia, y fue el periodista y director de Blu radio Néstor Morales quien en entrevista con Armando Benedetti, le confirmó que Peralta se había ido para la peluquería.

“¿Quiere que le diga dónde estaba Martha Peralta, ministro? Le voy a decir dónde estaba Martha Peralta, para que vea el nivel de irresponsabilidad. Estaba en el salón de belleza", dijo el comunicador social.

A lo que Benedetti respondió: “no, yo no sé de eso. No sé Néstor si eso es verdad o mentira”. De inmediato, Ricardo Ospina afirmó que: “se había salido hacía una hora”.

¿Dónde estaba Martha Peralta en la votación de la consulta popular?

Precisamente, por medio un video publicado en sus redes sociales, la senadora Martha Peralta salió al paso de los rumores y confesó realmente por qué no alcanzó a votar; sin embargo, rechazó los comentarios que la señalan de que estaba en un salón de belleza.

PUBLICIDAD

“Aquí no pueden decir que no alcancé a votar, que no alcancé a llegar al recinto porque estaba en un salón de belleza. No señores, eso es ruin, eso es machista, eso es bajo. Yo al secretario le había dejado la constancia de mi retiro del recinto y entres minutos no alcancé a llegar a votar”, aseguró la parlamentaria.

Peralta concluyó su video, asegurando:

“Aquí no se puede poner en tela de juicio mi lealtad con este proyecto político,, mi lealtad con el presidente de la República y mi lealtad con la gente”.