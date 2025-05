Aseguran que Martha Peralta no votó por la consulta popular porque se había ido a la peluquería

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, denunció a través de sus redes sociales que no hubo garantías para la votación de la consulta popular, que fue negada con 49 votos por el ‘No’ y 47 por el ‘Sí’. Según la Senadora la votación no duró ni dos minutos y asegurando que había dejado constancia de retiro del recinto. Sin embargo, aseguran que su salida había sido a la peluquería.

La senadora también siguió por la misma línea de los miembros del gobierno de Gustavo Petro, que aseguran que se trató de un fraude.

Martha Peralta se habría ido a la peluquería y por eso no habría votado por la consulta popular

“No hubo garantías para la votación de la #ConsultaPopular por parte de la mesa directiva. La votación no duró ni dos minutos, aún sabiendo que en el punto anterior varios Senadores nos habíamos declarado impedidos y habíamos dejado constancia del retiro del recinto. Nos hicieron sus “jugaditas”. Esto es un verdadero fraude, ya tenían todo orquestado. La única salida es la movilización en las calles y la huelga", indicó la senadora a través de su cuenta de X antes Twitter.

Sin embargo, en Blu Radio, Néstor Morales aseguró en diálogo con Armando Benedetti que la senadora Martha Peralta no votó en la consulta popular porque se había ido para la peluquería.

“¿Quiere que le diga dónde estaba Martha Peralta, ministro? Le voy a decir dónde estaba Martha Peralta, para que vea el nivel de irresponsabilidad. Estaba en el salón de belleza“, dijo Morales.

Benedetti le respondió que “no, yo no sé de eso. No sé Néstor si eso es verdad o mentira”. De inmediato, Ricardo Ospina afirmó que: “se había salido hacía una hora”.

“Se fue y después diciendo que no me dieron garantías para votar. ¿Qué garantías necesita? Es que no son juiciosos ministro, no e

staba en el salón", le siguió diciendo Morales.

Poco después, el mismo Morales aseguró que fue evidente que estuvo en la peluquería porque cuando regresó al Congreso estaba con otro peinado.