Lideresa indígena denuncia amenazas de muerte: le llegó una corona fúnebre a su casa en Bogotá

La lideresa indígena Valentina Araújo, denunció en la tarde de este jueves 15 de mayo, haber sido amenazada de muerte, luego de que a su casa ubicada en la ciudad de Bogotá, le hicieran llegar una corona fúnebre con su nombre.

La activista dio a conocer en sus redes sociales que no solo ella estaría en peligro, sino su familia incluida su hija de tres años.

“Acaba de llegar esta amenaza a mi casa en Bogotá, se ha metido con mi familia amenazado a mi hija de 3 años de muerte a mi esposo. Nadie merece vivir esto nadie”, escribió Araújo.

Valentina Araújo se ha caracterizado por ser una fiel activista del gobierno de Gustavo Petro, donde ha mostrado su inclinación por las propuestas y reformas que quiere implementar el mandatario.

Araújo es líder indígena Kankuama, se ha definido como una defensora de los derechos humanos.

Ella misma en junio de 2024, también había denunciado que se sentía acosada por parte de un sujeto que la seguía y le enviaba flores.

De acuerdo con Valentina Araújo, el señalado aseguraba que los adornos se los enviaban desde el Ministerio del interior que en ese entonces, estaba a cargo de Luis Fernando Velasco.

En otras ocasiones se acercó a su lugar de trabajo y argumentó que venía de la Defensoría del Pueblo; sin embargo, la lideresa se cansó y lo denunció ante las autoridades.

“El llamado es a la UNP puedo ser asesinada mientras ustedes hacen un estudio que dura 4 meses o me den solo un botón de pánico. Esto es un tema que vincula a mi hija de 2 años. ¿Cómo le explico a ella toda esta situación, que no puede volver al colegio? ¿Que no puede salir?“, escribió en ese entonces Valentina Araújo.