“Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia”: Petro en alocución presidencial

En la noche de este miércoles 14 de mayo el presidente Gustavo Petro hizo una alocución con el fin de referirse al hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República. En su intervención aseguró que este hecho no se dio “a voto limpio”, sino que sus opositores “tuvieron que hacer trampa”.

El primer mandatario comparó lo ocurrido con las polémicas elecciones del 19 de abril de 1970, cuyos resultados más tarde provocaron el nacimiento del M-19, grupo guerrillero del que hizo parte.

Entre otras cosas, indicó que no le permitieron votar a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta y llamó “mañoso” al secretario del Senado porque supuestamente había “tachado un voto”.

Vale decir, sin embargo, que ese voto correspondía a Edgar Díaz, un senador del partido Cambio Radical que más tarde aseguró que nunca había votado que sí a la consulta, sino que su voto siempre se mantuvo en el no.

En el caso de Martha Peralta, múltiples voces han señalado que no estaba en el recinto durante la votación. Pese a todo, Petro aseguró que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerró la votación rápidamente cuando constató que tenía un voto de ventaja.

“Ordeno no levantar una sola arma contra el pueblo”: Petro

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro hizo un doble llamado. Primero, a la Fuerza Pública y luego a la ciudadanía.

“Ordeno, como jefe de las Fuerzas Militares y policales de Colombia, no levantar una sola arma contra el pueblo. Es una orden de su comandante. Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Y le solicito al pueblo de Colombia que no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona”, sostuvo el primer mandatario, quien convocó a una movilización nacional y a una “asamblea permanente”.

En esa medida, les solicitó a las organizaciones campesinas, indígenas y comunales reunirse para debatir las propuestas sobre las transformaciones laborales que puso sobre la mesa su Gobierno.

Por último, le pidió al Senado de la República repetir la consulta popular tras la polémica que se ha desatado por el supuesto fraude.