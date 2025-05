¿Fraude o confusión? Las versiones contradictorias sobre un voto clave en el hundimiento de la consulta popular

La fuerte polémica que se desató después del hundimiento de la consulta popular del presidente Gustavo Petro en el Senado no da tregua. Después de la derrota política que sufrió el Pacto Histórico, varios congresistas y funcionarios del Gobierno Nacional señalaron que hubo un voto que fue modificado justo al final: el del senador Edgar Díaz.

Así lo señaló, por ejemplo, el representante a la Cámara del Pacto Histórico David Racero. "Hubo fraude en la votación.El senador Edgar Díaz había votado sí. Se cierra el registro. Una vez se ha cerrado el registro no se puede cambiar la votación. Y después aparece el voto diciendo que supuestamente votó no“, sostuvo Racero.

Sin embargo, poco después el senador Edgar Díaz les salió al paso a estas versiones y advirtió cuál fue el sentido de su voto durante todo el debate.

"Mi voto público y por decisión de bancada, siempre fue NO. Aunque algunos traten de confundir a la opinión pública, no cambiará la decisión legítima y democrática que tomamos en el Senado, hundiendo esta innecesaria consulta. Sencillamente se hundió la consulta por mayoría“, sostuvo Díaz.

Dos senadores de la coalición del Gobierno no votaron

Los reflectores también han empezado a apuntar hacia dos senadores del Pacto Histórico que no votaron.

"Aquí el secretario del senado tacha un voto por el SÍ y no deja votar a los que seguían, no dejó votar a la senadora Martha Peralta. Efraín Cepeda no acepta la apelación que es obligatoria y se consuma el fraude contra el pueblo“, advirtió el presidente Petro en su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, la senadora Martha Peralta confirmó que no pudo participar en la votación. "La votación no duró ni dos minutos, aún sabiendo que en el punto anterior varios Senadores nos habíamos declarado impedidos y habíamos dejado constancia del retiro del recinto. Nos hicieron sus “jugaditas”. Esto es un verdadero fraude, ya tenían todo orquestado. La única salida es la movilización en las calles y la huelga“, sostuvo Peralta.

Algo similar pasó con el senador Richard Humberto Fuelantala Delgado, quien tampoco ejerció su derecho al voto.

Mientras que los simpatizantes del Gobierno han indicado que ambos congresistas no pudieron votar por una supuesta ‘jugadita’, desde otros sectores los han cuestionado duramente por salirse del recinto justo en medio de una votación tan importante.