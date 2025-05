“Cada vez que pierde un mamerto les echa la culpa a los demás”: Cabal sobre denuncias de fraude en el Senado

Después de que el Senado tumbó la consulta popular radicada por el presidente Petro, la senadora del Centro Democrático cuestionó duramente los supuestos señalamientos de que hubo un fraude en medio de la votación. Las denuncias no solo fueron compartidas por varios congresistas y ministros, sino también por el propio presidente Petro.

(Lea también: “Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia”: Petro en alocución presidencial).

"Aquí el secretario del senado tacha un voto por el SÍ y no deja votar a los que seguían, no dejó votar a la senadora Martha Peralta. Efraín Cepeda no acepta la apelación que es obligatoria y se consuma el fraude contra el pueblo“, indicó el presidente Petro.

No obstante, el supuesto voto por el sí era del senador Edgar Díaz, del partido Cambio Radical, quien más tarde sostuvo que siempre dijo que su voto era por el no.

Ante estos hechos, la senadora Cabal se pronunció con un comentario cargado de ironía.

“Cada vez que pierde un mamerto, les echa la culpa a los demás. Aprendan a perder. Yo ya he vivido estos shows antes. Aprendan a perder. El Senado votó no a la caja registradora de Petro para la campaña”, aseguró la congresista en medio de una declaración que hizo frente a varios medios de comunicación.

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro adelantó una alocución presidencial durante la noche de este miércoles 14 de mayo. En el espacio, aprovechó para invitar a los ciudadanos a movilizarse con el fin de seguir apoyando la consulta popular. Eso sí, hizo un llamado para que estas manifestaciones se realizaran de forma pacífica.

“Ordeno, como jefe de las Fuerzas Militares y policales de Colombia, no levantar una sola arma contra el pueblo. Es una orden de su comandante. Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Y le solicito al pueblo de Colombia que no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona”, aseguró el primer mandatario.

Adiconalmente, le pidió al Senado de la República que volviera a someter la consulta popular a una nueva votación.