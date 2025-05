Revelan chat de Petro y Benedetti tras el hundimiento de la Consulta Popular; hablan de “huelga general”

La Consulta Popular impulsada pro el Gobierno Petro, en la que estaban inmersas 12 preguntas asociadas con la dignificación laboral, se hundió en el Congreso en la tarde de este miércoles 14 de mayo. Este hecho se ha prestado para varias cosas, dentro de ellas la revelación de un chat del ministro del Interior, Armando Bennedeti, con el mandatario en el que hablaban de la convocatoria a las calles tras el resultado.

Con 49 votos para hundir la Consulta y 47 por él no, el Congreso precedido por Efraín Cepeda, frenó por completo la posibilidad de llamar a los colombianos a votar y definir si estaban de acuerdo o no, con lo planteado en los cuestionamientos. Decisión que de paso evitó una inversión de $750.000 millones de pesos destinados para los sufragios.

Armando Benedetti Captura de pantalla tomada de @JenniferPedraz

Tras lo sucedido, Benedetti tuvo una reacción bastante aireada en contra de Cepeda y su secretario, algo que se calmó con la intervención de las autoridades en el recinto. Tras su salida del Senando el ministro aseguró que instaurará una demanda a los entes encargados, y suministrará como prueba un video en el que él asegura se constata un presunto fraude.

“Los malandrines fueron desde varios puntos de vista. El presidente del Senado no cumplió su palabra, emitió la apelación para distraer. Se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia, y el señor cambia del sí al no. (...) Mi reacción fue aireada por eso. (...) No se cumplieron los 20 minutos para votar. (...) Hubo trampa y fraude intencional, voy a poner la demanda ante la Registraduría y la Procuraduría. (...) Va a haber una apelación, Pizarro ya la presentó. (...) Al pueblo solo le queda el camino de la calle. (...) Efraín Cepeda es un malandrín, le vamos a apostar a la apelación, a la mini Reforma y a la demanda por el robo que hubo”, expresó.

Pero esto no es lo único, por lo que Bnedetti es noticia, ya que un reportero gráfico de la Revista Semana, Guillermo Torres, captó con su lente un chat de él con Petro en el que se habla de una convocatoria a “huelga general”.

“ (Petro) ... como técnicos fríos, o sea nada. Anoche estuve con los de la ASI y ya están con nosotros. ¡Y firmes! (Benedetti) ¿Quién convoca la huelga general? ¿A quién se le dice que lo haga?“, se lee en la conversación.