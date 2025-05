Benedetti protagonizó pelea en el senado tras el hundimiento de la consulta popular; casi se va a los golpes

El miércoles 14 de mayo, el Senado de la República asestó un golpe al gobierno del presidente Gustavo Petro al rechazar su propuesta de consulta popular, con un resultado de 49 votos en contra y 47 a favor. La votación se llevó a cabo en un contexto de intensa controversia, ya que la sesión inicialmente estaba prevista para discutir una proposición que buscaba revivir la reforma laboral, un proyecto que había sido previamente hundido en la Comisión Séptima del Senado.

La tensión en el recinto legislativo alcanzó su punto álgido durante el conteo de los votos, cuando se desató una fuerte disputa verbal. El senador Armando Benedetti protagonizó un altercado con uno de los secretarios del Senado, cuya reacción agresiva fue capturada en video y difundida en redes sociales por la congresista Jennifer Pedraza.

¿Qué declaró Benedetti sobre el hundimiento de la consulta popular?

Por medio de sus redes sociales, el Ministro del Interior hizo señalamientos por supuesto fraude tras los resultados que hundieron la consulta popular propuesta por Gustavo Petro.

"Lo de hoy fue fraudulento. Se hundió la Consulta Popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa“, afirmó el miembro del gabinete del presidente Petro.

Fuera del recinto de votación, Benedetti dio unas declaraciones en donde detalla más este supuesto fraude que habría ocurrido durante las votaciones: “El presidente del Senado no cumplió su palabra, emitió la apelación para distraer. Se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia, y el señor cambia del sí al no. Mi reacción fue aireada por eso, no se cumplieron los 20 minutos para votar. Hubo trampa y fraude intencional, voy a poner la demanda ante la Registraduría y la Procuraduría. (...) Va a haber una apelación, Pizano ya la presentó. Al pueblo solo le queda el camino de la calle”.