Madre de la niña de 13 años abusada por un pastor, niega querer la libertad del agresor, quien era su pareja sentimental

En medio del proceso judicial por abuso sexual en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), la madre de la menor víctima ha salido a desmentir categóricamente las versiones que circulan en redes sociales, en las que se afirma que habría solicitado la libertad del principal sospechoso, quien es el padrastro de la niña.

Estas publicaciones, que han ganado tracción en plataformas digitales, han generado rechazo entre los familiares, el equipo jurídico de la víctima y sectores de la comunidad. La familia ha dejado claro que está comprometida con la búsqueda de justicia y que continúa colaborando activamente en el proceso penal.

La defensa de las víctimas desmiente las afirmaciones

Julián Martínez, abogado de las víctimas, expresó su inconformidad frente a las declaraciones que circulan sin sustento en medios alternativos. “Un rechazo tajante frente a las afirmaciones que se están haciendo en diferentes canales de redes sociales, donde se está afirmando que la madre desea retirar los cargos presentados contra el presunto agresor, así como también, el hecho de que esté solicitando la libertad de este imputado. Esto no es cierto”, puntualizó.

El abogado añadió que la madre ha sido proactiva en el proceso judicial y que recientemente entregó nuevas pruebas con el objetivo de fortalecer la acusación. “La madre, la semana pasada, el mismo día que salieron en diferentes redes sociales estas mentiras, se presentaron nuevos medios probatorios con los cuales, no solo se busca un fallo condenatorio, sino una pena ejemplarizante”, explicó.

Denuncia contra la desinformación

Martínez también advirtió que este tipo de publicaciones no solo desinforman, sino que pueden incurrir en delitos como la injuria y contribuir a la revictimización. “No solo se subsume dentro de las injurias, sino que también, revictimiza a las víctimas frente a estas afirmaciones”, señaló el abogado, quien además hizo un llamado a la responsabilidad social de los generadores de contenido en internet.

Finalmente, pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por titulares sin fuentes confiables y apoyar emocional y jurídicamente a quienes atraviesan procesos de esta naturaleza. “Invito a que no crean todo lo que se menciona por redes sociales y se busque a la fuente primaria, además reitera, no revictimizar a las víctimas y estar de parte de la menor y de su familia”, concluyó.