Deleznable: allegados al pastor señalado de abusar a su hijastra en Caldas dicen que estaba “poseído”

El caso de un pastor cristiano que habría abusado y planeado asesinar a su hijastra de apenas 13 años ha generado indignación a nivel nacional. A esto se suma que en las últimas horas ha hecho eco una versión según la cual algunos defensores del pastor lo excusaron señalando que fue poseído por el diablo.

PUBLICIDAD

(Lea también: “Se hizo uso legítimo de la fuerza”: Policía sobre captura de hinchas que se tomaron un bus en Usme).

Estos comentarios fueron reseñados por el diario La Patria, de Manizales, Caldas. De acuerdo con sus versiones, personas allegadas al pastor pidieron que lo liberaran e incluso señalaron que José Erley Ramírez Garcés, nombre de pila del pastor, es un hombre inocente.

Aún peor, el medio local advirtió que algunos miembros del Ministerio Apostólico del Reino, la congregación de la cual es parte el pastor, advirtieron que había sido poseído por el diablo y que era “víctima de las tinieblas”.

Al pastor señalado de abusar de su hijastra casi lo lincha la comunidad

En redes sociales han sido difundidos varios videos de este aberrante caso. Uno de ellos muestra que varios vecinos querían linchar al pastor Ramírez Garcés por el maltrato que la había dado a su hijastra.

Después de que fue capturado, se conoció que la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal abusivo en mujer y niña y secuestro.

¿Por qué no le imputaron intento de homicidio al pastor?

Entre tanto, han aparecido nuevas versiones que señalan a Ramírez Garcés de querer perpetrar un intento de feminicidio. Incluso, algunos medios de comunicación han replicado que había alistado una caneca supuestamente para meter el cuerpo de la niña de 13 años.

PUBLICIDAD

Ante estas versiones, el abogado que está representando a la víctima contestó que no es posible señalar al pastor de un supuesto intento de homicidio.

“Pues es posible que sí lo quisiera hacer, y no solamente contra la niña, sino también contra la mamá. Pero como los hechos no sucedieron, no se le imputó el delito de tentativa de homicidio. Como es sabido, en la normativa penal colombiana a la persona se le juzga por lo que hace, no por lo que piensa hacer”, advirtió el abogado en diálogo con el periódico El Tiempo.