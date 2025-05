“Nos va a dar aquí la Navidad”: el duro jalón de orejas de la jueza Heredia a la defensa de Uribe

Esta semana se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal. En los últimos días, la defensa ha tenido la oportunidad de presentar a varios testigos con el fin de demostrar la inocencia del exmandatario. Sin embargo, hubo un detalle que causó un llamado de atención de la jueza del caso, Sandra Heredia.

PUBLICIDAD

(Lea también: César Gaviria pide al Congreso no votar la consulta popular del presidente Gustavo Petro).

Sus declaraciones quedaron grabadas en la transmisión en vivo que se lleva a cabo en medio del proceso penal. Entre otras cosas, sostuvo que ha aplazado las audiencias que tenía pendientes en otros procesos con el fin de darle prelación al caso de Uribe debido a que los términos de prescripción están relativamente cerca.

“Esta circunstancia me lleva a solicitarles su colaboración, que tengan más testigos disponibles a diario, teniendo en cuenta que la pertinencia en la mayoría de ellos no es voluminosa”, sostuvo Heredia.

En esa medida, advirtió que las personas que han sido citadas deben estar atentas al llamado de su despacho. Y señaló que mientras la Fiscalía tenía cerca de 35 testigos, la defensa de Uribe busca presentar más de 70.

“Esa circunstancia nos obliga a aunar esfuerzos, para que, por favor, no sean solamente cinco testigos a diario, porque si no, nos va a dar aquí la Navidad señalando fechas y fijando unas audiencias de dos y tres horas”, anotó la jueza.

Jaime Granados, el abogado del expresidente Uribe, de inmediato hizo un gesto de desacuerdo frente a las afirmaciones de la jueza, quien le explicó sus razones.

PUBLICIDAD

“Doctor Granados, discúlpeme, pero si no tenemos en cuenta esa situación, no voy a hacer audiencias en otros procesos y acá voy a venir a una audiencia dos y tres horas, esa no es la idea. La idea es poder evacuar, poderle resolver esta situación jurídica al señor procesado de la manera más rápida”, sostuvo la jueza.

Abogado de Uribe dijo que están haciendo el “mayor esfuerzo” por agilizar el caso

La jueza, además, advirtió que las proyecciones de la defensa de Uribe apuntan a que el 31 de julio acabarían de presentar sus testigos. Según la togada, los tiempos serían muy ajustados para surtir los alegatos de cierre y adoptar la decisión.

Granados no tardó en contestar. “Estamos haciendo el mayor esfuerzo, señoría. Hemos sido muy concretos en los interrogatorios. Nosotros no podemos partir de la premisa de que la Fiscalía no va a contrainterrogar. Si fuera así, sería otra historia. Pero aun así, estamos haciendo el mayor esfuerzo, su señoría”, concluyó el abogado.