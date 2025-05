César Gaviria pide al Congreso no votar la consulta popular del presidente Gustavo Petro

La consulta popular que radicó el presidente Gustavo Petro en el Senado de la República ha desatado un enorme debate en la opinión pública durante los últimos días. En la tarde de este viernes 9 de mayo, se conoció un pronunciamiento del expresidente César Gaviria, jefe natural del Partido Liberal, rechazando esta propuesta del primer mandatario.

“La propuesta del presidente Petro de convocar una consulta popular para respaldar su reforma laboral es una decisión equivocada. Gastar un billón de pesos en una votación simbólica, es un despilfarro inadmisible en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país”, señaló Gaviria en su comunicado.

En cambio, consideró que ese dinero debería ser invertido en otros asuntos que son claves para el país, como mejorar las condiciones de los trabajadores, apoyar a las víctimas del conflicto armado o incluso fortalecer a las Fuerzas Militares.

En esa medida, sostuvo que su recomendación para el Senado de la República es que no vote la consulta popular.

“Nosotros estamos del lado de los trabajadores, no de las élites sindicales. El país requiere reformas serias, no maniobras políticas costosas que debilitan la institucionalidad y profundizan la polarización. Colombia necesita soluciones reales, no gestos vacíos”, agregó Gaviria.

“Es un derroche irresponsable de recursos públicos”: Gaviria

Así mismo, descartó la versión que ha circulado en algunos medios de comunicación, según la cual Diana Morales sería designada ministra de Comercio como cuota de los liberales.

“Es necesario precisar que ese presunto nombramiento y la señora funcionaria del congreso no representa ni interpreta la posición del Partido Liberal, independiente frente al actual gobierno, y mucho menos frente al innecesario e improvisado mecanismo de consulta promovido por el Ejecutivo”, expresó Gaviria.

Adicionalmente, advirtió que lo que hoy está presenciando el país es un “derroche irresponsable” de recursos públicos, pues se trata de una “votación simbólica” que podría materializarse con un proyecto de ley.

Incluso sostuvo que el Partido Liberal ya está adelantando una nueva reforma laboral con el fin de establecer cambios a las normativas vigentes en Colombia frente a los trabajadores.

“Precisamente, esa fue y es la alternativa presentada por el Partido Liberal y nuestros congresistas liberales comprometidos con el reconocimiento de los derechos laborales, iniciativa guiada por el camino institucional y el respeto por el Congreso de la República”, anotó Gaviria.

Vale decir, sin embargo, que los resultados de las consultas populares, a diferencia de lo que sucede con los plebiscitos, sí son vinculantes.