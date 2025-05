“El amor debe ser desinteresado o no es amor”: Gustavo Bolívar responde al feo episodio que le hizo Petro

En público y sin ninguna contemplación, el presidente Gustavo Petro le reclamó a su alfil y fiel compañero el director de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, por haber renunciado desde hace tres semanas y seguir en el el cargo.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, porque ya los que renunciaron, renunciaron; no se puede confundir eso, Angie (Lizeth Rodríguez-directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República). Persona que renuncie porque tiene una aspiración, ya se va”, dijo Petro, luego de quitarle abruptamente el micrófono a quién estaba haciendo la presentación en el evento que se desarrollaba en el Catatumbo.

Bolívar respondió al ‘maltrato público’ de Petro

Bolívar con una frase que publicó a través de sus redes sociales le respondió al presidente y dijo “el amor debe ser desinteresado o no es amor”, lo que recordó cuando en pleno consejo de ministros, transmitido en los canales públicos y privados, afirmó “yo a usted lo amo, presidente”.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo que: “Gustavo, sé que debe tener el corazón roto por ese desplante que le hizo el presidente, pero ánimo trabaje en amor propio y encontrará la dignidad que le está haciendo falta”, “El amor verdadero también incluye amor propio, límites y sobre todo DIGNIDAD. Además, el amor implica reciprocidad, cuidado mutuo y respeto”, “Principio básico de toda relación. Si te Maltrata no es amor” y “Gustavo, yo lo sigo hace mucho tiempo y he compartido y he estado de acuerdo con muchos de sus pensamientos, yo lo apoyaría a una campaña a la presidencia sin dudarlo, pero aléjese del pacto histórico, no haga tratos con el diablo, cómo lo hizo Gustavo Petro”.