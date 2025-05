Petro se cansó de Gustavo Bolívar y literalmente lo echó de Gobierno en pleno acto público “persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va”

El presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica y se fue en contra de uno de los políticos que se cree es más cercano y de confianza: su tocayo Gustavo Bolívar. En medio de un acto público en el Catatumbo el mandatario se cansó de su palabrería y le exigió que se retirara del Gobierno, porque ya había renunciado; además, aunque dio a entender que Bolívar aspirará a la presidencia, no tendría el apoyo del presidente Petro.

En medio del acto en el Catatumbo, Gustavo Bolívar estaba hablando sobre qué estaba haciendo el Departamento de Prosperidad Social por el Catatumbo en medio de la crisis humanitaria. Una vez terminó de hablar, el presidente Petro rompió con el orden del día y se fue en contra de Bolívar, dejando la imagen de un escenario bochornoso en contra de exdirector del DPS.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero pues ya los que renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va. Entra su reemplazo que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. Dos Los programas que ustedes están varios de ellos”, sentenció el presidente Petro.

Es importante recordar el Gustavo Bolívar renunció al DPS más o menos una semana antes de este incidente, pero hasta ahora no había noticia sobre si el presidente le había aceptado o no la carta de renuncia. Eso sí, las dudas se disiparon con las declaraciones de Petro, quien pidió que las personas que renunciaron, como Bolívar, se alejen del Gobierno y no oficien como funcionarios.

Finalmente, con esto el mandatario deja claro que las intenciones de Bolívar sí son buscar la Presidencia de la República en el 2026, pero después de este altercado no es claro si será con el apoyo de Petro o si, por el contrario, sus aspiraciones están en otros puestos oficiales a los que podría llegar en este último año de Gobierno.