Petro reprocha públicamente a Gustavo Bolívar por hablar como funcionario tras anunciar su salida del Gobierno

Durante un evento institucional en Tibú, Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro protagonizó un momento de tensión al interrumpir el desarrollo del acto para expresar abiertamente su desacuerdo con la participación de Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), quien ya había anunciado su intención de dejar el cargo.

El evento, titulado “Juntos por la transformación del Catatumbo, para la vida, la productividad y las economías lícitas”, reunió a autoridades locales y nacionales para presentar avances y compromisos del Gobierno en esta región históricamente golpeada por la violencia y la pobreza.

La intervención de Gustavo Bolívar que incomodó a Casa de Nariño

Tras las intervenciones del alcalde de Tibú, el gobernador de Norte de Santander y funcionarios como el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gustavo Bolívar tomó la palabra como representante del DPS. Allí anunció la entrega de un bono pensional para adultos mayores en Catatumbo, con una inversión de 52 mil millones de pesos. “Esta es una inversión de 52 mil millones de pesos adicionales, así que felicitaciones, se lo merecen”, afirmó Bolívar.

Sin embargo, al término de sus palabras, el presidente Petro se levantó de su asiento, tomó el micrófono y rompió el protocolo para dirigirse directamente a Bolívar y a otros exfuncionarios presentes. “Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros”, afirmó.

Y fue más enfático al señalar: “Los que renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso. Persona que renuncia, porque tiene una aspiración, ya se va y entra su reemplazo que tiene que venir a hablar”.

Tensiones por salidas y aspiraciones políticas

Aunque Bolívar no ha oficializado aún su renuncia ante la opinión pública, ya se conocía que tenía lista la carta para presentar su dimisión al presidente, aparentemente con miras a una candidatura electoral en las próximas elecciones. Esto habría sido el detonante para que el mandatario manifestara su molestia al considerar que no corresponde que un funcionario saliente hable en nombre del Gobierno.

El presidente también aludió al trasfondo político de la renuncia: “Aquí tenemos que ver los caminos, Bolívar, pero usted no va a tener tiempo porque usted decidió irse, no lo critico, yo también he sido candidato”.

El gesto del presidente no solo dejó ver un desacuerdo con la intervención de Bolívar, sino que también abrió una ventana hacia posibles fricciones internas dentro del Ejecutivo en un momento en que algunas figuras clave del Gobierno empiezan a perfilar nuevas aspiraciones políticas.

Este tipo de episodios refuerza la percepción de distanciamiento entre el jefe de Estado y algunos de sus colaboradores más cercanos, justo cuando el panorama político empieza a calentarse de cara a las próximas contiendas electorales.