“De malas el hijue… que no me entienda”: Alcaldesa lanza fuerte insulto en medio de la cumbre de alcaldes frente a Petro (Archivo y redes sociales)

Durante la reciente cumbre de la Federación Colombiana de Municipios realizada en Cartagena, un evento que reunió a alcaldes de diferentes regiones del país con el presidente Gustavo Petro, varios mandatarios locales aprovecharon la ocasión para expresar su preocupación por la situación de seguridad en sus territorios. Sin embargo, una intervención en particular generó sorpresa por el tono directo y una expresión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Petro reprocha públicamente a Gustavo Bolívar por hablar como funcionario tras anunciar su salida del Gobierno

Una expresión espontánea que no pasó desapercibida

La alcaldesa de Mutiscua, Norte de Santander, Ana Dolorez Solano, alzó su voz para hablar sobre la problemática ambiental y la situación jurídica de predios en áreas de páramos declarados como parques nacionales. En medio de su exposición, Solano expresó con fuerza su frustración, dejando escapar una frase que generó reacciones en el auditorio y en medios nacionales.

“Además de eso, cuando le hablo del tema ambiental, es porque yo sé que usted es ambientalista, y usted dijo que iba a defender en su campaña los páramos hasta con su propia vida”, inició la mandataria. Luego, al tratar de explicar la complejidad legal de estas zonas, soltó: “Bueno, como sea, yo soy campesina, o sea, no sé hablar, de malas el hijue… que no me entienda”.

Le puede interesar: Investigación contra Laura Sarabia avanza: Presidencia entregó documentos requeridos por la Fiscalía

La frase, que claramente denota molestia e impotencia, ocurrió mientras solicitaba que el Gobierno Nacional compre las tierras afectadas para que los campesinos puedan acceder a otros medios de vida: “Hay 96 propietarios de los cuales ellos necesitan vender para darles estudio a sus hijos”.

Otros reclamos que marcaron la jornada

No fue la única voz crítica durante el encuentro. La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, también lanzó un contundente llamado de atención al presidente. Refiriéndose al conflicto armado que persiste en su municipio, afirmó: “Nosotros hemos tenido más de 60 ataques terroristas y hostigamientos a nuestra Fuerza Pública... un menor, un bebé, secuestrado”.

PUBLICIDAD

Y agregó con vehemencia: “Señor presidente, esto no es un discurso, es una realidad”.

Petro enfrentó reclamos en terreno difícil

El encuentro, pensado inicialmente como un espacio de articulación institucional, terminó convertido en un escenario donde varias autoridades locales confrontaron al Ejecutivo por la falta de respuestas concretas ante la inseguridad, la violencia en zonas rurales y el manejo de tierras protegidas.

El presidente Petro, por su parte, escuchó las intervenciones sin responder de inmediato a cada reclamo, aunque llamó a mantener la calma ante la intensidad de algunos pronunciamientos.