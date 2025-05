Tras caso de abuso sexual en jardín infantil de Bogotá, ICBF fortalecerá pruebas psicológicas al personal

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizó una rueda de prensa en la cual dio detalles de las decisiones que tomaron frente al aberrante caso de abuso sexual protagonizado por un profesor en un colegio del sur de Bogotá. Ante estos hechos, la directora de la entitdad, Astrid Cáceres, advirtió que buscan mejorar los procesos de contratación de las personas que trabajarán en estos hogares.

Entre tanto, se conoció que tuvieron una reunión con todos los directores regionales del ICBF. Y señalaron que deben revisar muy bien los antecedentes de las personas que se vincularán a los jardines de la entidad.

“Vamos a unificar la actuación de ese primer momento con pruebas que hemos verificado. No dan el patrón para descubrir abusadores. Si esas pruebas existieran, el país y el mundo estarían muy tranquilos. No existen, pero sí hay pruebas frente a rasgos de personalidad, que no son estigmatizantes, pero que sí nos pueden prender alertas en los procesos de selección”, explicó Cáceres en la rueda de prensa.

Adicionalmente, indicaron que ninguno de los operadores va a continuar sin el aval de los niños y de los padres de familia. “La continuidad ya no la va a dar el supervisor únicamente, sino el diálogo con los padres de familia y con los niños”, indicó Astrid Cáceres.

De otro lado, según la emisora Caracol Radio, el ICBF también priorizará la contratación por género en la entidad.

Van 4.375 casos de abuso sexual en Colombia este año

Así mismo el ICBF entregó cifras sobre los casos de abuso sexual que se han presentado en Colombia en lo que va de este año.

De acuerdo con los datos manejados por esa entidad, solo en lo que va de este 2025 se han presentado 4.375 casos de abuso sexual contra menores de edad a nivel nacional. Este flagelo afecta más a niñas y adolescentes, pues representan el 85 % de los casos.