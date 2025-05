“No son locuras de un viejo loco, decrépito, que está sacando la herida de que no pudo seguir siendo canciller”: Petro en respuesta a Leyva

El excanciller de Colombia, Álvaro Leyva, volvió a encender la polémica en el país con una nueva carta en contra del presidente Gustavo Petro, en la que nuevamente reveló detalles sobre la presunta falta de respeto que tiene el mandatario con otros jefes de Estado en el mundo. Frente a esto, el presidente Gustavo Petro nuevamente se defendió, pero esta vez realizó ataques personales en contra de quien en su momento fue uno de sus funcionarios de mayor confianza durante su Gobierno.

PUBLICIDAD

Lea también: “Tenía cinta en los brazos, en la boca y en el cuello...me pedía auxilio con los ojos”: impactante relato de vecinos que salvaron a hijastra abusada por un pastor cristiano

En medio de un evento con aprendices del SENA en la Casa de Nariño, con el fin de seguir impulsando la consulta popular del presidente Petro, el mandatario respondió contundentemente en contra de la nueva carta que escribió Álvaro Leyva en contra suyo.

En esta nueva carta, el excanciller aseguró, entre otras cosas, que en dos ocasiones dejó plantado al presidente de Turquía Recep Tayyip Erdoğan, ya que nunca quiso atender su llamada. Además, también aseguró que en su visita a China no quiso cruzar palabra con Xi Jinping, presidente de ese país, porque no le permitieron hablar sobre el Metro de Bogotá durante la visita oficial a ese país.

¿Qué dijo el presidente Petro de Álvaro Leyva?

Ahora bien, tras la nueva polémica carta del excanciller, el presidente Gustavo Petro no se quedó callado y en medio de su discurso en frente de los aprendices del SENA aseguró que todo lo que dice Leyva no es verdad. “Es un segundo ataque que va a matar, no es un chisme por ahí de un viejo loco con rabia porque dice que quería hablar conmigo y yo nunca supe que quería hablar conmigo”, aseguró Petro.

"No son locuras de un viejo loco, decrépito, que está sacando la herida de que no pudo seguir siendo canciller, o su hijo. Lo que ha salido hoy no es chisme, es un complot y es un complot internacional“, aseguró el presidente Petro. Sumado a esto, el mandatario también aseguró que un senador de Estados Unidos está conspirando para sacarlo de la presidencia.