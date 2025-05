“Tenía cinta en los brazos, en la boca y en el cuello...me pedía auxilio con los ojos”: impactante relato de vecinos que salvaron a hijastra abusada por un pastor cristiano

El presunto abuso sexual por parte de José Ramírez un pastor cristiano de Chinchiná (Caldas) conmocionó a Colombia. Las declaraciones de la víctima, una menor de 13 años son muy fuertes, pues de acuerdo con su versión el pastor pretendía asesinarla luego de la violación, pues según ella ya había cavado el hoyo donde quería enterrarla y así evitar ser capturado.

PUBLICIDAD

Más noticias: Paquete chileno: joven mujer advierte sobre esta modalidad de robo en Bogotá, después de haber sido atacada

Días después de los hechos, el medio Notiaraucarias entrevistó a los vecinos para que contaran desde su perspectiva cómo vivieron los hechos. Así mismo, el medio reveló los videos de circuito cerrado en donde se muestra como José corre detrás de la menor cuando se da cuenta que se ha escapado.

Al hablar con los testigos, aparece el nombre de Diego Osorio, un vecino del sector quien logró socorrer a la menor y salvarla. Según su testimonio, “yo escuché unos gritos y me asomé, pensé que era una pelea de pareja. Cuando me paré a mirar qué había pasado, si estaban borrachos o era una pelea, una señora que también se acercó me pidió auxilio” indicó Osorio a Notiaraucarias

Lea también: “Voy a confesar la verdad, le tengo miedo a las amigas que invita Benedetti a sus fiestas”: Gustavo Petro

También mencionó cómo se percató de la situación de la joven y los rasgos que tenía,“ahí me di cuenta que ella tenía cinta en los brazos, en la boca y en el cuello, pero ya estaba perdiendo el sentido porque ella me pedía auxilio con los ojos”.

Otro de los polémicos relatos de Osorio, menciona que el pastor durante los bochornosos hechos puso música cristiana, todo con el fin de que la comunidad no escuchara los gritos de la menor.

PUBLICIDAD

Por otro lado, otro de los testigos, esta vez una mujer que prefirió no dar su nombre por miedo a represalias, narró que vió cómo José Ramírez arrastraba a la víctima.

“Yo salí y él ya la traía arrastrando aquí. Cuando la tenía en el suelo, ella ya estaba completamente desnuda, entonces yo cogí, corrí y la tape y le dije: ‘Suéltela, qué esta pasando’ (...) “Ella me decía: ‘No me vaya a dejar llevar por él’. Ahí pedí ayuda y salieron otros vecinos”, precisó y añadió que la víctima “se estaba ahogando prácticamente”.

Finalmente, José Ramírez, fue puesto a disposición de las autoridades y se espera que sea imputado por feminicidio agravado y acceso carnal violento contra menor de 14 años.