Petro arremete contra senadores que hundieron la reforma laboral: “¿Acaso estamos en Suecia?”

En su intervención del 1 de mayo, durante las movilizaciones promovidas por su Gobierno con motivo del Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro aprovechó para lanzar duras críticas contra el Congreso de la República, particularmente contra los miembros de la Comisión Séptima del Senado que votaron en contra de su reforma laboral.

PUBLICIDAD

Lea también: “Hay democracia en Colombia o aquí cambiamos las instituciones”: Advertencia de Petro

“¿Qué científico nos dijo que en Colombia el día termina a las 6 de la tarde? ¿Por qué congresistas que no obedecen al pueblo dijeron que el día en Colombia termina a las 10 de la noche, es que acaso estamos en Suecia?”, expresó el mandatario.

Dirigiéndose directamente al presidente del Congreso, Iván Cepeda, al senador Miguel Ángel Pinto de Santander y a congresistas evangélicos, Petro añadió:

“Que me diga el señor Cepeda, presidente del Senado, y que me diga el señor Pinto, dique senador de Santander, y que me digan las evangélicas, que me digan si el día en Colombia termina a las 6 de la tarde”.

Estas declaraciones se suman a la creciente confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y refuerzan la narrativa del presidente sobre una presunta desconexión entre el Congreso y el mandato popular.

Le puede interesar:“El pueblo de Colombia se levanta y los revoca”: Petro sobre la posibilidad de que el congreso no apruebe la consulta popular

PUBLICIDAD

Tras su intervención, el mandatario confirmó que este mismo 1 de mayo se radicará oficialmente la consulta popular anunciada por su Gobierno, con la que busca llevar al voto ciudadano una serie de reformas que no han prosperado en el Congreso.

¿Cuánto debe durar una jornada laboral?

Diversos estudios científicos han demostrado que las jornadas laborales extendidas pueden tener efectos negativos tanto en la salud como en la productividad de los trabajadores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), trabajar más de 55 horas a la semana incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, fatiga crónica y trastornos de salud mental.

Además, un informe de la OCDE indica que las jornadas más cortas suelen estar asociadas a mayores niveles de eficiencia y bienestar, ya que permiten una mejor conciliación entre la vida laboral y personal. Estas evidencias refuerzan el debate sobre la necesidad de reformas laborales que garanticen jornadas más humanas y sostenibles.