“Hay democracia en Colombia o aquí cambiamos las instituciones”: Advertencia de Petro

Gustavo Petro cambiará instituciones si no hay democracia

Gustavo Petro, presidente de la República, llegó a la Plaza de Bolívar detrás de la espada de Bolívar y en su discurso lanzó la advertencia contra el Congreso de la República en caso de no aceptar la consulta popular. Aseguró que está decidido para cambiar las instituciones si no se respeta la democracia.

En medio del discurso reaccionó a la tela negra que fue instalada en el Congreso y aseguró que le están dando la espalda al pueblo.

Petro aseguró que si el Congreso no acepta la consulta popular, cambiará las instituciones

“No hay paso atrás. Que lo oigan con toda claridad, es la libertad y punto. Llegó la hora de la decisión. Llegó la hora de la democracia. Llegó la hora de la República y está en manos del pueblo, por eso se esconden allá entre la mortaja negra y nos obligan a levantar la bandera de la libertad”, dijo Petro.

Luego aseguró que “queremos que se sepa que estamos decididos, que hay un presidente de Colombia, comandante en jefe de la fuerza pública y elegido por el voto popular de las clases populares, que está decidido a que hay democracia en Colomba o aquí cambiamos entonces las instituciones”.

Agregó que “somos sirvientes y sirvientas del pueblo, (...) María Fernanda, ¿qué son? sirvientas del pueblo y no hay que tener pena. Yo soy sirviente del Pueblo, ellas sirvientas del pueblo. ¿Qué hacen asustados del pueblo? Les pongo todo el batallón presidencia, pero vengan y miren el pueblo, porque el pueblo es su comandante“.

Petro sobre el tema terminó diciendo que “¿No aprueban la consulta? sí cómo no. No les vamos a hacer nada. Nosotros no somo como ellos“.