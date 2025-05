Este es el nuevo significado que Petro le quiere dar a ‘hp’ y asegura que no es una grosería

Gustavo Petro, presidente de la República, llegó a la Plaza de Bolívar detrás de la espada de Bolívar, con Armando Benedetti a la derecha y con su hija menor a la izquierda. Durante el extenso discurso lanzó varias perlas, entre ellas llamó ‘hp’ a quienes voten no a las 12 preguntas que están incluidas en la consulta popular, pero aseguró que no es una grosería.

PUBLICIDAD

Petro leyó cada una de las preguntas que contiene la consulta popular, que deberá ser aprobada o negada en los próximos 20 días según lo indica la constitución.

También le puede interesar: “Hay democracia en Colombia o aquí cambiamos las instituciones”: Advertencia de Petro

Petro llamó ‘hp’ a los que voten no a la consulta popular

“Tengo que decir con franqueza que el que vote no o no quiera estas reformas, es porque es un ‘hp’ esclavista. No he dicho ninguna grosería. ¡Ojo!, ‘hp’ (significa) honorable parlamentario, honorable periodista, honorable político, pero es honorable persona esclavista”, explicó el presidente durante el discurso.

De esta manera, el mandatario se excusa de utilizar la expresión, que generalmente es una grosería, pero ahora tiene otro significado según el su propia interpretación.

“Ahora sí podemos decir después de leídas las preguntas que se pueden entregar al Senado de la República. El Senado de la República pasa a decidir por ahora. El balón se lo pateamos desde aquí, esa tela pendeja no va a resistir la fuerza del balón, así que seguirá y llega al recinto del Senado. Tienen un mes para decidir, según la Constitución”, indicó.

Vale resaltar que antes dijo que: “No hay paso atrás. Que lo oigan con toda claridad, es la libertad y punto. Llegó la hora de la decisión. Llegó la hora de la democracia. Llegó la hora de la República y está en manos del pueblo, por eso se esconden allá entre la mortaja negra y nos obligan a levantar la bandera de la libertad”.

Luego aseguró que “queremos que se sepa que estamos decididos, que hay un presidente de Colombia, comandante en jefe de la fuerza pública y elegido por el voto popular de las clases populares, que está decidido a que hay democracia en Colomba o aquí cambiamos entonces las instituciones”