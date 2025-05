“Acto circense de Petro”: Cabal le respondió y dijo que el país no quiere el socialismo que es miseria y muerte

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, reaccionó al discurso del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, en conmemoración del Día del Trabajo y del apoyo de sus seguidores a la consulta popular. El mandatario la mencionó para decirle que debe sentirse orgullosa de ser sirvienta del pueblo.

Cabal reaccionó a través de sus redes sociales y señaló el discurso del presidente como un “acto circense” y agregó que el país no quiere el socialismo.

“No hay paso atrás. Que lo oigan con toda claridad, es la libertad y punto. Llegó la hora de la decisión. Llegó la hora de la democracia. Llegó la hora de la República y está en manos del pueblo, por eso se esconden allá entre la mortaja negra y nos obligan a levantar la bandera de la libertad”, dijo Petro durante el discurso.

Luego aseguró que “queremos que se sepa que estamos decididos, que hay un presidente de Colombia, comandante en jefe de la fuerza pública y elegido por el voto popular de las clases populares, que está decidido a que hay democracia en Colomba o aquí cambiamos entonces las instituciones”.

Petro agregó que “somos sirvientes y sirvientas del pueblo, (...) María Fernanda, ¿qué son? sirvientas del pueblo y no hay que tener pena. Yo soy sirviente del Pueblo, ellas sirvientas del pueblo. ¿Qué hacen asustados del pueblo? Les pongo todo el batallón presidencia, pero vengan y miren el pueblo, porque el pueblo es su comandante“.

Ante lo anterior, la senadora dijo que: "Al país no le importa el acto circense de Petro. Le preocupa tener qué comer, un trabajo digno, crédito para estudiar, un gas más barato, un combustible a mejor precio, seguridad, salud y un futuro lejos del socialismo que es miseria y muerte“, escribió Cabal en su cuenta oficial.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Claro que preocupa tener qué comer, un trabajo digno, crédito para estudiar, un gas más barato, un combustible a mejor precio, seguridad, salud, pero todo ello, se consigue con leyes que parlamentarios como Ud deben crear y aprobar para alejarnos de ese socialismo que tanto temen“, ”La reforma de Petro es muy infantil sin ningún estudio financiero de su impacto solo busca populismo porque Petro no es el que la va a pagar y no favorece a los empleados informales que son más que son lo que deberían tener prioridad. El Senado debe rechazar la consulta“, ”Exacto, todo eso que usted menciona ahí se puede solucionar aprobando la consulta popular y convirtiéndola en Ley, así que el pueblo la invita a respaldarla. Trabaje y deje tanta mediocridad en ese Congreso" y "Pues llegó la hora de enfrentarlos en las calles. Piensan que son mayoría por ser violentos y parar el tráfico. Aquí, el pueblo que el dice, no es más que el pueblo que estamos esperando el 2026 haber que va hacer, si se va a la brava o se va como la democracia le permitió llegar“.