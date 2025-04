Sin límites en la crueldad: Torturan y asesinan a periodista ucraniana en Rusia

La periodista ucraniana Viktoria Roshchyna fue detenida y torturada mientras estaba en cautiverio ruso.Viktoria Roshchyna fue arrestada en la zona ocupada por Rusia de la región de Zaporiyia en agosto de 2023 y falleció en cautiverio ruso en 2024. Una investigación realizada por varios medios de comunicación, como The Guardian, revela que la periodista murió a los 27 años, tras ser torturada en prisiones controladas por Rusia.

Las autoridades ucranianas creen que Roshchyna fue estrangulada. El cuerpo presentaba múltiples signos de tortura y malos tratos, abrasiones y hematomas en varias partes del cuerpo, una costilla rota, una herida en el cuello y “posibles huellas de descargas eléctricas en los pies”, dijo el representante de la Fiscalía General de Ucrania, Yuriy Belousov. Le faltaban los globos oculares, el cerebro y parte de la laringe.

Roshchyna viajó de Kiev a Rusia en julio de 2023, pasando por Polonia y los países bálticos. Desde allí, viajó a los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Según las investigaciones periodísticas, fue detenida a finales de agosto de 2023.

Valoración de la Comisión Europea

“Rusia no pierde ninguna oportunidad de mostrar su despreciable brutalidad hacia los ucranianos al matar y torturar, como fue el caso de Viktoria Roshchyna”, comentó al respecto Anitta Hipper, portavoz de la Comisión Europea, durante la rueda de prensa diaria de la institución comunitaria.

Hipper dijo Roshchyna era “una periodista ucraniana valiente que fue brutalmente no solo asesinada, sino también torturada previamente”. “Esto muestra claramente que la vida bajo ocupación rusa no es una opción, no es una opción segura para los ucranianos”, subrayó.

Agregó que para los periodistas el valor de Roshchyna será “siempre recordado” y que la Unión Europea hará “todo lo que esté en su poder” para asegurar que Rusia rinde cuentas “por todos estos crímenes de guerra y atrocidades cometidas”.