“Van a traer a los indígenas a encendernos a juete”: Jota Pe dice que los llevarán al Congreso

Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, senador de la República de la Alianza Verde, arremetió contra el Gobierno Petro, por la llegada de los indígenas a Bogotá para participar de las marchas del 1 de mayo, Día del Trabajo, y que se instalaron en la Universidad Nacional. Aseguró que los piensan llevar al Congreso para encenderlos “a juete”.

En medio de su intervención aseguró que tiene muchas dudas de la participación de los indígenas, que no cotizan, no están en las EPS, no tienen contratos laborales, pero salen a las calles a protestar por las reformas.

Jota Pe Hernández lanza fuertes críticas al gobierno por la llegada de los indígenas y su posible paso por el Congreso

“Yo sí me sigo preguntando y quiero respuestas sobre esos indígenas, que no cotizan en ningún fondo pensional, pero se toman las ciudades y protestan por una reforma pensional. No están vinculados con ninguna empresa con ningún contrato laboral, no pagan parafiscales, no pagan impuestos, no crean empresa, pero aún así se toman las ciudades, cometen vandalismo dizque protestando por una reforma laboral, no pagan una EPS y protestan por una reforma a la salud”, dijo airadamente el senador durante su intervención en el Congreso.

“Petro una vez amenazando al Congreso de la República (...) ya se le comienzan a ver las orejas al burro y empezamos a ver la verdadera cara del dictador, diciendo que esta será una consulta que utilizarán como una minirelección. Eso dijo Benedetti, que se van a pasar la Ley por la faja”, agregó.

Luego se refirió a que el gobierno los llevará al recinto, “amenazan con un supuesto pueblo que van a meter aquí al Congreso, ¡¿A qué?! ¿a matarnos?, se van a traer los indígenas a encendernos a juete y con eso nos amenazan y creen que nosotros vamos a aprobar y hacer lo que les da la gana“.